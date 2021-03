Juez de EEUU agrega cargo de asesinato en tercer grado por la muerte de Floyd

Actualiza con selección de tercer jurado, declaración ///Minneapolis, Estados Unidos, 10 Mar 2021 (AFP) - El juicio contra el policía blanco Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroestadounidense George Floyd, comenzó este martes con la selección de los primeros jurados, nueve meses después del incidente que reabrió las llagas del racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos.Chauvin, expulsado de la policía, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario por la muerte de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis.La selección del jurado iba a comenzar el lunes, pero fue aplazada un día porque la acusación quería sumar un tercer cargo, el de asesinato en tercer grado. Una corte de apelaciones aún no se pronunció sobre esa petición, pero el juez Peter Cahill decidió empezar con la selección del jurado de 12 miembros.Después de varias horas de minuciosos interrogatorios por parte de la defensa y la acusación, tres jurados fueron seleccionados este martes.La selección del jurado puede llevar hasta tres semanas y se espera que los primeros alegatos del juicio comiencen el 29 de marzo.Chauvin, de 44 años, fue expulsado de la policía después de que un video de un transeúnte lo mostrara aplastando el cuello de Floyd con su rodilla durante casi nueve minutos.El agente, que fue dejado en libertad bajo fianza, compareció en la corte el martes con un traje gris y una mascarilla negra, situándose tras una pantalla de plexiglás instalada como medida de protección contra el covid-19. - Heridas raciales - La muerte de Floyd reabrió las heridas raciales en Estados Unidos y desató meses de violentas protestas contra el racismo y la brutalidad policial tanto en ese país como en otras partes del mundo.Los abogados de las partes tienen la difícil tarea de encontrar jurados que no tengan una postura definida sobre este caso o no lo conozcan. Una potencial jurado, una hispana, fue desestimada por la defensa porque aludió a la "injusta" muerte de Floyd.En cambio otro potencial jurado, un hombre blanco de entre 20 o 30 años, fue seleccionado. "Sí", respondió al juez cuando le preguntó si podría ser "justo e imparcial" en el juicio.El hombre dijo que jamás vio el video viral que muestra a Chauvin con una rodilla sobre el cuello de Floyd.También fue elegida una joven de apariencia birracial que dijo estar "súper entusiasmada" con integrar el jurado y que no sería influenciada por el hecho de ser sobrina de un policía."¡Estupendo!", exclamó cuando le dijeron que había sido aceptada.El tercer jurado en ser aceptado fue otro hombre blanco de unos 30 años, quien dijo ser auditor financiero. Dijo que apoyaba de manera "general" los reclamos del movimiento de justicia racial "Black Lives Matter" pero que no tenía una posición legal clara sobre el caso de Floyd.Varios potenciales jurados expresaron preocupaciones por su seguridad al tratarse de un caso de alto perfil.La identidad de los miembros del jurado no será revelada hasta después del juicio.Otros tres policías involucrados en el arresto de Floyd, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, enfrentan cargos menores y serán juzgados separadamente.Los cuatro fueron despedidos de la policía de Minneapolis.El arresto de Floyd en plena calle se produjo tras acusaciones de que había tratado de pagar con un billete falso de 20 dólares en una tienda cercana.El juicio de Chauvin se considera como un posible hito en un país que eligió recientemente a su primera vicepresidenta negra, pero que históricamente ha visto como los agentes de policías se salvaban de ser condenados por sus actos abusivos.Debido a la pandemia y las normas de distanciamiento personal, poca gente estará en la sala del juicio. Las familias de Floyd y Chauvin podrán ser representadas por una sola persona en cada audiencia. El juicio se transmitirá en vivo en línea.La prima de Floyd Shareeduh Tate, quien representó a la familia el martes en el tribunal, dijo a la AFP: "Inicialmente para nosotros era personal porque perdimos a un ser querido... pero luego entendimos que era algo mucho más grande".La defensa de Chauvin, quien llevaba 19 años en la policía, alega que siguió los procedimientos establecidos y sostiene que Floyd, de 46 años, murió por sobredosis de fentanilo."Chauvin actuó de acuerdo con la política del MPD (Departamento de Policía de Minneapolis), con su entrenamiento y dentro de sus obligaciones", dijo su abogado Eric Nelson. "Hizo exactamente lo que le enseñaron hacer", añadió.Una autopsia encontró trazas de fentanilo en el cuerpo de Floyd, pero el informe dice que la muerte fue por "compresión del cuello".No se espera un veredicto antes de fines de abril.chp-cl/dw/gma/gm/lda/erl -------------------------------------------------------------