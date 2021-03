Italia.- Enrico Letta vuelve a la primera línea en Italia aspirando a liderar el PD

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Italia Enrico Letta ha despejado este viernes la incógnita sobre su futuro político y ha confirmado que aspirará a la secretaría general del Partido Democrático (PD), tras la abrupta dimisión del hasta ahora líder, Nicola Zingaretti.



Letta, que dimitió en 2014 como primer ministro tras un pulso interno dentro de su partido liderado por Matteo Renzi, había reconocido que se estaba pensando la posibilidad de aspirar a encabezar el PD tras la salida de Zingaretti, que anunció su dimisión el 4 de marzo.



"Sinceramente, el lunes pasado no me hubiera imaginado estar aquí para anunciar mi candidatura a liderar el Partido Democrático", ha dicho Letta en un vídeo publicado en sus redes sociales y en el que ha reconocido que la formación en la que él participó como fundador "vive una profunda crisis".



Letta, que se reincorpora a la primera línea de la política en Italia tras pasar por la prestigiosa Science Po de París, ha justificado que da un paso al frente "por amor a la política y pasión por los valores democráticos", según la agencia de noticias Adnkronos.



El terremoto interno ha llegado después de la caída del Gobierno de Giuseppe Conte y la llegada de Mario Draghi, que ha asumido las riendas al frente de un gabinete del que forman parte tanto tecnócratas como políticos --también del propio PD--.



Zingaretti ha insistido este viernes en una entrevista en Rai 1 en que su renuncia "no fue un capricho" y que había llegado al punto en el que no se veía "de utilidad" ni para la formación ni para Italia en su conjunto. Ahora, es momento de "redifinir nuestra identidad", ha apostillado.



Sobre la posibilidad de que sea Letta quien le sustituya, ha dicho tener "una gran sintonía" con él, si bien ha insistido que las prioridades ahora pasan por apoyar al Gobierno Draghi para alejar el fantasma de unas elecciones anticipadas y luchar contra la pandemia de COVID-19.