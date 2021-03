Guatemala recibe su primer lote de vacunas contra la covid-19 mediante el mecanismo Covax

Las 81.600 dosis de AstraZeneca arribaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala en la tarde del jueves y servirán para vacunar en dos fases a 40.800 personas. EFE/Archivo

Ciudad de Guatemala, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Guatemala recibió este jueves su primer lote de vacunas compradas mediante el mecanismo Covax, con la llegada al país de 81.600 dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

"Tenemos información de que este es el primer envío de las 3,3 millones de vacunas adquiridas mediante el mecanismo Covax y eso nos deja tranquilos", aseguró la ministra de Salud, Amelia Flores, en un acto al oeste de la Ciudad de Guatemala donde se recibieron las unidades inmunizadoras.

Las 81.600 dosis de AstraZeneca arribaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala en la tarde del jueves y servirán para vacunar en dos fases a 40.800 personas.

De acuerdo con la cartera sanitaria, Guatemala es el tercer país de América en recibir vacunas mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de Colombia y Perú.

La ministra reiteró que las vacunas serán destinadas a las personas del sistema sanitario local como parte del plan nacional de vacunación.

"Estamos muy satisfechos y esperamos no detenernos en este proceso de vacunación", añadió Flores.

La ministra advirtió que han estado "trabajando" y "revisando" ante la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca pueda causar efectos secundarios de trombosis mortales, como se estudia "en algunos países de Europa", pero también valoró positivamente que en otras naciones como Inglaterra "no se ha tenido ningún caso" de daños colaterales.

La nación centroamericana ha recibido hasta la fecha 143.200 vacunas contra el SARS-CoV-2 tras la donación en febrero de 2.500 unidades inmunizadoras por parte de Israel y otras 100.000 obsequiadas el 2 de marzo por India.

El Ministerio de Salud no ha detallado cuántas personas han sido vacunadas hasta la fecha, pese a la insistencia de periodistas.

Las vacunas donadas por Israel fueron de la farmacéutica Moderna mientras que las de India fueron las denominadas Covishield, fabricadas por AstraZeneca.

Guatemala era hasta febrero una de las pocas naciones del continente que no había recibido vacunas contra la covid-19, que a la fecha ha dejado 6.531 muertes y 181.143 personas contagiadas en todo su territorio.

El Gobierno que preside Alejandro Giammattei prometió en enero la llegada de 400.000 vacunas para febrero de AstraZeneca-SKBio mediante el mecanismo Covax, pero la ministra de Salud, Amelia Flores, señaló en febrero que desconocía cuándo arribarán al país.

El primer caso del coronavirus en Guatemala fue detectado el 13 de marzo de 2020, lo que provocó un confinamiento que se extendió por varios meses hasta el 1 de octubre, cuando se retiraron la mayoría de restricciones, incluyendo el toque de queda.