Gallardo, sobre el superclásico: "Estos partidos se observan en el mundo"

En la imagen, el entrenador de River Marcelo Gallardo. EFE/Nelson Almeida/Archivo

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo este viernes, a dos días de enfrentar a Boca Juniors en la Bombonera, que los superclásicos son partidos "espectaculares" que "se observan en el mundo" y que el equipo que está mejor en lo "emocional" tiene más posibilidades de ganar.

"Hay mucho de emocional en esta clase de partidos. Los jugadores que asimilan mejor jugar estos partidos terminan haciendo la diferencia. Desde lo emocional estamos muy bien, en nuestra cabeza no tenemos nada que nos determine que llegamos en malas condiciones", sostuvo el técnico en rueda de prensa.

Gallardo dijo que tiene definida la alineación titular, pero prefirió no decirla para evitar darle "pistas al otro equipo", aunque reconoció que "no hay mucho que esconder".

La posible formación sería: Franco Armani; Paulo Diaz, Robert Rojas, Jonatan Maidana, Milton Casco, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré.

Igualmente, el 'Muñeco' aseguró que para él son "tan importantes los que arrancan como los que estarán en el banco".

"Estos partidos se observan en el mundo y hay que mantener la concentración. Estos partidos son espectaculares. Te generan adrenalina o emociones que otros no generan y aunque no esté el hincha, muchos están pendientes. Cada partido de éstos es un desafío espectacular para vivir", añadió.

Boca Juniors recibirá a River Plate este domingo a las 18.00 local (21.00 GMT) en la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El Xeneize es cuarto del Grupo B con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, a una unidad de los tres líderes: Lanús, Independiente y Vélez

El Millonario es sexto del Grupo A con seis unidades, seis menos que el líder Colón de Santa Fe.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan porque este nuevo torneo argentino incluye un "clásico" interzonal.

El Xeneize llega invicto y tras golear a Vélez, uno de los líderes, por 1-7.

El Millonario se consagró campeón la semana pasada de la Supercopa Argentina al golear a Racing Club por 0-5, pero cayó este lunes ante Argentinos Juniors por 1-0 en la cuarta jornada del torneo local.