Fútbol/Primera.- (Previa) Osasuna-Valladolid y Alavés-Cádiz, tensos duelos directos por eludir el descenso

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El CA Osasuna y el Cádiz intentarán poner tierra de por medio con la zona de descenso de LaLiga Santander con un triunfo este sábado ante dos rivales directos como el Deportivo Alavés y el Valladolid, respectivamente, en partidos correspondientes a la vigesimoséptima jornada liguera que se disputan este sábado.



Los cuatro equipos están en plena pelea por lograr la permanencia y están separados por seis puntos, con el conjunto 'rojillo' y el cadista por delante con 28 puntos, el vallisoletano, también fuera de la 'quema', con 25, y el 'babazorro', cerrando el descenso con 22.



Precisamente será el equipo vitoriano el que intente dormir en puestos de salvación con el duelo que abre la actividad sabatina en Mendizorrotza (14.00 horas) ante un Cádiz, que está más animado gracias a su última victoria que los de Abelardo Fernández.



El Alavés se encuentra inmerso en una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, la última muy dura tras desperdiciar un 0-2 en el Benito Villamarín. El conjunto vasco está obligado a romperla, no sólo para apretar la pelea por la permanencia y coger aire, sino porque su siguiente partido es la visita al líder Atlético de Madrid, ante el que parece complicado puntuar.



La llegada del técnico asturiano no ha sido lo revitalizante que se esperaba y el equipo sólo ha sido capaz de sumar un triunfo a sus órdenes, frente a otro rival directo como el Valladolid (1-0). De hecho, esa victoria y el empate del partido previo ante el Getafe (0-0) son los dos únicos en los que ha podido sumar con el 'Pitu', que lleva ya siete derrotas.



El entrenador 'babazorro' quedó satisfecho con la hora de su equipo ante el Betis y por ello parece que no habrá excesivos cambios en su once, salvo la entrada de Martín Aguirregabiria en el lateral por el sancionado Ximo Navarro. Lucas Pérez y Tomás Pina podrían ser otras novedades.



Por su parte, el Cádiz llega con algo más de 'tranquilidad' a este importante partido tras su victoria de la pasada jornada ante el Eibar (1-0), con la que rompió una negativa racha también de siete partidos ligueros sin ganar.



El conjunto gaditano, que se impuso claramente en la primera vuelta en el Ramón de Carranza por 3-1, en lo que fue la 'sentencia' para Pablo Machín, espera ahora volver a ganar lejos de su feudo para superar la barrera de los 31 puntos y dejar ya a su rival a nueve puntos más el 'average'. Sin embargo, no lo hace desde el pasado 30 de octubre en Ipurua, cuando encadenó su cuarto triunfo consecutivo como visitante.



El técnico Álvaro Cervera confirmó que no podrá contar con Iza Carcelén y el hondureño 'Choco' Lozano, por lo que tendrá que innovar en el lateral derecho, con opciones para el multiusos Fali en lo que sería la única gran novedad respecto al último once.



OSASUNA QUIERE VOLVER A GANAR EN CASA



A las 18.30 horas, El Sadar será escenario de otro tenso duelo directo entre Osasuna y Valladolid, con los de Sergio González intentando alcanzar en la tabla a los de Jagoba Arrasate que quieren volver a ser fuertes en su estadio.



El conjunto navarro ha enderezado un tanto su rumbo, pero ahora debe hacerlo en su feudo, donde ha perdido sus dos últimos encuentros, aunque ambos ante dos rivales de la parte alta como el Sevilla y el FC Barcelona, frente a los que tampoco pudo marcar.



Ahora, los 'rojillos' quieren volver a la senda de la victoria en un tramo importante de calendario ya que tras este partido tendrá otros dos duelos directos ante el Huesca y el Getafe, que pueden marcar su devenir para el resto de la temporada.



Arrasate se ha encontrado con la mala noticia de las bajas de última hora de Roberto Torres y Oier Sanjurjo, contactos estrechos de un positivo por coronavirus junto a Unai García. Jony García y Kike Barja pugnan por un puesto ya que, en relación con la derrota contra el Barça, parece que Osasuna apostará por dos '9' con Calleri y Budimir.



Antes, deberá batir a un Valladolid en un partido que se presume igualado, intenso y probablemente menos 'alegre' que el del José Zorrilla que acabó con un entretenido 3-2 a favor de los locales, que remontaron tras el descanso.



El conjunto pucelano llega a Pamplona con el refuerzo de su importante triunfo ante el Getafe que puso fin a siete partidos ligueros sin ganar y en busca ahora de hacerlo fuera de casa más de dos meses después (0-1, Coliseum) para arrojar calma de cara a las duras siguientes jornadas donde tendrá enfrente al Sevilla y al FC Barcelona. Sergio González no recupera a ninguno de los lesionados y todo hace indicar que apostará de nuevo por el mismo once victorioso de la pasada jornada.



--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 27 DE LALIGA SANTANDER.



Alavés - Cádiz. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 14.00.



Real Madrid - Elche. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 16.15.



Osasuna - Valladolid. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30.



Getafe - Atlético de Madrid. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.