Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid-Elche

El Real Madrid inicia ante el Elche la remontada



Los de Zidane no pueden permitirse más tropiezos en su pugna por la Liga ante un rival más sólido desde el retorno de Escribá



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid buscará no despistarse este sábado (16:15 horas) con la Liga de Campeones y sacar tres puntos que le sigan manteniendo con opciones de alcanzar el título en LaLiga Santander en la visita al Estadio Alfredo di Stéfano de un Elche necesitado, pero que ya fue capaz de arrebatarle dos puntos en la primera vuelta.



El conjunto madridista empezará el día a ocho puntos del liderato del Atlético de Madrid, al que no se pudo acercar el pasado domingo tras igualar a un gol en el derbi del Metropolitano, en lo que fue su segundo empate consecutivo tras el firmado ante la Real Sociedad, dos duelos que le han complicado la opción de defender su corona.



Y en ambos partidos el fútbol que ofreció el equipo de Zinédine Zidane continuó sin ser excesivamente brillante, de nuevo un tanto lastrado por los pocos recursos ofensivos que parece poseer, aunque en lo positivo estuvo su carácter competitivo, acciones de Thibaut Courtois aparte, para salvar al menos un punto con dos goles en los minutos decisivos.



De este modo, el actual campeón se encuentra en una tesitura algo peor que hace un año cuando el fútbol se paró por la pandemia. Entonces, la desventaja con el FC Barcelona era de dos puntos, pero fue capaz de encadenar diez triunfos para hacerse con el título. Ahora, son doce los encuentros que restan, pero el margen de error es menor.



Y la misión de intentar repetir lo del año pasado empieza ante un Elche que se plantará en el Di Stéfano animado por haberle frenado ya en el Martínez Valero y por saber que otros de los considerados 'modestos' han arañado puntos valiosos.



Además, al contrario que tras el confinamiento, el Real Madrid no tenía la 'distracción' que le supone en ocasiones la Liga de Campeones. La eliminatoria ante el Atalanta se decide el martes y cualquier tipo de reserva puede ser otra opción que pueda aprovechar el conjunto franjiverde para mantenerse fuera de la zona de descenso.



La visita del conjunto de Bérgamo puede marcar el once de un Zidane que esta semana ha tenido buenas noticias desde la enfermería. El capitán Sergio Ramos y el mediapunta belga Eden Hazard ya están recuperados de sus respectivas lesiones y listos para el decisivo tramo final, aunque lo más probable es que ninguno sea titular ante los de Fran Escribá y se reserven más para la Champions.



Los que no podrán ayudar y dar algo de descanso a Lucas Vázquez y Mendy serán Marcelo y Odriozola, bajas en la previa del duelo junto a Carvajal y Mariano, por lo que la defensa se prevé la misma que en el derbi, aunque podría ser una oportunidad para Militao, mientras que en el centro del campo sí podría haber alguna novedad con la entrada de Fede Valverde por Modric o Kroos, ya que Casemiro no podrá jugar el martes por sanción.



NINGÚN TRIUNFO A DOMICILIO



Y en el frente ofensivo, la línea que peores sensaciones da, Zidane espera dar con la tecla tras cuatro partidos seguidos sin ser capaz de anotar más de un gol y de tampoco generar en exceso. Benzema es fijo y en esta ocasión podría estar acompañado por los brasileños Rodrygo y Vinicius.



El Real Madrid no debe olvidar que ya tuvo muchos problemas para hacer daño en la primera vuelta a un Elche que tendrá ese ánimo extra de ver que le pudo competir al campeón, aunque entonces todavía estaba como técnico el argentino Jorge Almirón.



Ahora dirige la 'nave' ilicitana un Fran Escribá que ha revitalizado un tanto al conjunto alicantino, con dos victorias en sus cuatro partidos, la última de ellas ante otro rival de nivel como el Sevilla, ante el que no dejó pasar la oportunidad de aprovechar las rotaciones realizadas por Julen Lopetegui.



En cambio, el técnico valenciano aún no ha podido lograr sumar nada a domicilio con derrotas en el Camp Nou (3-0) y en el Nuevo Los Cármenes (2-1), aunque ante el Barça fue capaz de competir hasta el descanso. Escribá lamentó en ese partido cierta falta de intensidad en algunas acciones para haber podido tener más opciones y en ese espejo se mirará para intentar también hacer historia con la primera victoria del Elche a domicilio ante el Real Madrid. En la última derrota, por 5-1 en la 2014-2015, estaba él precisamente en el banquillo.



El conjunto alicantino contará con la baja de Emiliano Rigoni y tampoco viaja el último refuerzo, el también argentino Pablo Piatti, pero tiene disponible al lateral Mojica, que pugnará con Josema, movido por necesidad de la plaza de central, por un puesto en un once que será muy parecido al del triunfo ante el Sevilla.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius.



ELCHE: Edgar Badía; Barragán, Calvo, Verdú, Mojica; Morente, Marcone, Guti, Fidel; Boyé y Carrillo.



--ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C.Andaluz).



--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.



--HORA: 16:15/Movistar LaLiga.