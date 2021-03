Fútbol/Primera.- Previa del Getafe - Atlético de Madrid

El Coliseum antes de Stamford Bridge



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid visitará este sábado al Getafe (21.00 horas) en la jornada 27 de LaLiga Santander, duelo que afronta oxigenado tras incrementar su ventaja al frente de la competición, pero consciente de que a la vuelta de la esquina espera el Chelsea y el sueño de la remontada en Stamford Bridge.



A falta de 12 jornadas para el final, ya menos de un tercio de un calendario, el equipo colchonero se mantiene como máximo aspirante al que sería su undécimo título liguero gracias a sus rentas de seis y ocho puntos respecto a Barcelona y Real Madrid, respectivamente.



Sin embargo, Diego Pablo Simeone y sus "10 años aferrado al partido a partido", como ha vuelto a remarcar, le impiden pensar más allá del duelo en el Coliseum, y en otros duelos de máxima exigencia que pronto llegarán ante el Sevilla o el pujante Betis, a falta también de visitar el Camp Nou en mayo.



Con todo, el mayor foco de posible distracción pasa por Stamford Bridge, donde el Atlético intentará la machada el próximo miércoles tras ceder en el partido de ida con una espectacular chilena de Olivier Giroud (0-1).



El 'Cholo' podría introducir novedades y como mínimo está obligado a hacerlo en defensa, donde no podrá contar con el sancionado Felipe, pero recupera a José María Giménez, mientras que Ángel Correa se vuelve a postular como titular relegando al banquillo a Joao Félix. Quienes parecen intocables son Luis Suárez y Marcos Llorente, seguramente sus dos jugadores más en forma y que firmaron la remontada ante el Athletic. Y en la portería estará Jan Oblak, a pesar de que trabajó en solitario en el último entrenamiento.



LA VISITA A GETAFE, SINÓNIMO DE ÉXITO



El Atlético siempre ha prevalecido ante el Getafe en los tiempos recientes y basta repasar sus últimas visitas ligueras al Coliseum Alfonso Pérez para confirmarlo: seis victorias consecutivas y ni un solo gol en contra.



El equipo entrenado por José Bordalás, que acaba de cumplir 200 partidos en el cargo -récord del club-, no está peleando por puestos europeos como en anteriores temporadas y llega a esta recta final del curso con la permanencia como único y claro objetivo.



Decimoquinto clasificado con una ventaja de tan solo cinco puntos sobre la zona de descenso, el equipo 'azulón' solo ha logrado sumar una victoria en las últimas ocho jornadas, donde ha vuelto a hacer patente su falta de acierto ofensivo, ya que en cinco de ellas ni siquiera marcó gol. Tan solo el Eibar ha anotado menos esta temporada.



Además, Bordalás no podrá contar Jaime Mata, que atravesaba un buen momento y se pierde el duelo por sanción, por lo que la pareja en ataque podría estar formada por 'Cucho' Hernández y Enes Ünal. Por contra, el preparador alicante recupera para la banda izquierda a Marc Cucurella una vez cumplido su castigo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GETAFE: Soria; Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Nyom, Cucurella; Cucho y Ünal.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Giménez, Carrasco; Koke, Llorente, Lemar; Correa y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.