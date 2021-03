Fórmula 1.-.-Alonso: "Lucharemos por carreras y campeonatos en el futuro"

12/03/2021 Los pilotos del Alpine F1 Team para 2021, el francés Esteban Ocon y el español Fernando Alonso, en el primer día de test oficial de pretemporada en Baréin DEPORTES @ALPINEF1TEAM



"Tras estar dos años fuera de la F1, hay cosas que tendré que aprender de nuevo"



BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)



El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine F1 Team) ha reconocido, antes de debutar con su A521 este sábado en jornada completa y el domingo en la sesión de tarde, que tendrá que "volver a aprender" cosas tras dos años sin estar en la F1 pero, por otro lado, se ha mostrado ambicioso y optimista de cara a "ganar carreras" en el futuro.



"Siento que me queda algo por hacer, ganar carreras o campeonatos en F1, y para ello necesitas algo más que tu motivación, también necesitas suerte y un buen coche. Es algo que tenemos que hacer con Alpine, no puedo garantizarlo pero lucharemos por carreras y campeonatos en el futuro. Es lo que tenemos en mente. Pero no corremos solos", reconoció en rueda de prensa este viernes.



En este sentido, asegura que regresa para cerrar su periplo con la F1 con más éxitos. "El principal por qué de haber vuelto es porque sentía que estaba a mi mejor nivel, en el último par de años. Los últimos meses pilotaba mejora que nunca, y tenía que tomar una decisión sobre cuál sería el siguiente reto tras las 24 Horas o la Indy. La fórmula 1 es el mejor sitio donde puedo estar", se sinceró.



Alonso, tras diversificar su carrera en el Rally Dakar, carreras de resistencia como las 24 Horas de Le Mans o la 'IndyCar', regresa tras dos años a la Fórmula 1 y lo hace al equipo con el que logró sus dos títulos mundiales, aunque ahora se llame Alpine y no Renault.



"El equipo es muy diferente y son buenas noticias, si todo siguiera igual no sería bueno. La fábrica se ha actualizado y modernizado, el poder tecnológico de ahora al de hace 15 años es muy distinto. Estoy muy contento con todo lo que he visto en las fábricas. Hay talento, algunos mecánicos son los mismos y eso me lleva al pasado y hace buen ambiente", reconoció.



Y con ese ambiente, y su trabajo, confía en hacer un buen Mundial 2021 pero, sobre todo, prepararse para la F1 del futuro, a partir de 2022, con nuevos reglajes. "Tenemos que maximizar y alcanzar la perfección todos los fines de semana. Queremos conseguir buenos resultados. Las carreras son retos, tendremos que estar preparados y mantener fresca la energía", señaló.



Eso sí, deberá reciclarse cuanto antes. "Tras estar dos años alejado de la F1, hay algunas cosas que tendré que volver a aprender de nuevo y volver a acostumbrarme. Pero en cuanto a pilotar, o el trabajo del fin de semana, tendría que ir bien porque he estado compitiendo cada semana, no he estado en casa sin hacer anda", matizó.