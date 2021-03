Familia de George Floyd llega a acuerdo civil en EEUU para recibir USD 27 millones por su muerte

CentralFamilia de George Floyd llega a acuerdo civil en EEUU para recibir USD 27 millones por su muerte Por Joy PowellMinneapolis, Estados Unidos, 12 Mar 2021 (AFP) - La familia de George Floyd, el afrodescendiente muerto a manos de un policía el pasado 25 de mayo, llegó a un acuerdo civil con la ciudad de Minneapolis para recibir una compensación de 27 millones de dólares, informaron este viernes la ciudad estadounidense y los representantes del fallecido."Este es el mayor acuerdo extrajudicial por un caso de muerte injusta de un hombre negro y envía un potente mensaje de que las vidas negras importan y que la brutalidad policial contra las personas de color debe terminar", indicaron los abogados de la familia en un comunicado sobre el acuerdo, que no finaliza el proceso penal contra el agente Derek Chauvin y tres compañeros más por la muerte de Floyd. Chauvin inmovilizó a Floyd colocando su rodilla contra su cuello durante nueve minutos y lo asfixió, un incidente grabado en video que conmocionó a Estados Unidos y generó una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que sacudieron al país. Las manifestaciones también se replicaron en otros lugares del mundo. "La horrenda muerte de George Floyd de la cual fueron testigos millones de personas en todo el mundo, desató un profundo anhelo de justicia y de cambio", afirmó Ben Crump, el principal abogado de la familia Floyd.Este acuerdo forma parte de una demanda civil interpuesta por la familia en julio de 2020 contra la ciudad y los cuatro agentes involucrados. En el proceso penal que comenzó esta semana, Chauvin -que fue expulsado de la policía- enfrenta tres cargos: asesinato en tercer grado, asesinato en segundo grado y una acusación por homicidio involuntario. - Un proceso de cierre - Rodney, uno de los hermanos de George Floyd, afirmó que el acuerdo "es un paso necesario" para que la familia comience un proceso de cierre. "El legado de George para quienes lo amaron siempre va a ser su espíritu de optimismo de que las cosas pueden ir a mejor y esperamos que este acuerdo logre eso", indicó. La presidenta del consejo de la ciudad, Lisa Bender, ofreció sus condolencias a la familia Floyd tras la decisión. "Ninguna suma de dinero puede hacer frente al intenso dolor o al trauma causado por la muerte de George Floyd a su familia", dijo en declaraciones citadas por el diario The Washington Post. Tras la muerte de Floyd, el Departamento de Policía de Minneapolis introdujo el uso de cámaras en los uniformes de los agentes y cambió los protocolos para reducir el contacto con ciudadanos que no supongan una amenaza, entre otras medidas. Antonio Romanucci, que también forma parte del equipo legal de la familia Floyd, indicó que se sienten alentados por las reformas policiales y los ambiciosos cambios que los líderes de la ciudad esperan crear. "Después de verse identificada con George Floyd por razones trágicas, Minneapolis será recordada por sus cambios progresistas que pueden guiar al país en cómo reformar y replantear las relaciones entre la policía y las comunidades de color", agregó.Esta semana comenzó el procedimiento de selección del jurado en el juicio contra Chauvin, un proceso de alto perfil que trascurre a la par de varias manifestaciones contra el racismo. Hasta ahora han sido seleccionados siete jurados y en los próximos días se escogerán más personas. Se espera que la apertura de los argumentos de las partes comience el 29 de marzo. an/rs -------------------------------------------------------------