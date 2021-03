España.- PSOE y Ciudadanos acusan al PP de intentar "comprar" a diputados en Murcia: "Tamayazo en vivo y en directo"

10/03/2021 El concejal de Cs en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, y la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, antes de la rueda de prensa ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA EDU BOTELLA/EUROPA PRESS



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El PSOE y Ciudadanos han acusado este viernes al PP de estar intentando "comprar" a los diputados del partido naranja para que frustren la moción de censura que presentaron juntos el miércoles contra el presidente 'popular', Fernando López Miras.



"¡Vuelven a hacerlo! El PP de Murcia está perpetrando un Tamayazo en vivo y en directo. Un gobierno atravesado por la corrupción se revuelve con una práctica mafiosa: la compra de voluntades y el transfuguismo. Este es el PP de Casado", ha denunciado el PSOE en un mensaje que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, recogido por Europa Press.



Así lo ha puesto también de manifiesto la propia candidata a la presidencia de Murcia de la moción de Ciudadanos y PSOE, Ana Martínez Vidal, quien en otro mensaje en Twitter ha denunciado que están asistiendo "a un ataque e intento de compra y corrupción de un PP más viejo que nunca". "Ánimo y confianza en nuestro equipo", ha afirmado.



El PP ha anunciado este viernes al mediodía que había llegado a un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos en Murcia para que no salga adelante la moción de censura. Además, el presidente López Miras ha convocado a las 13.30 horas una rueda de prensa junto ala vicepresidenta del Gobierno autonómico, Isabel Franco, una de las tres diputados que el PP asegura haber convencido.



Tras este anuncio, tanto el PSOE como Ciudadanos aseguraban que era "falso" que se fuera a frustrar la moción, y denunciaban que el anuncio del PP respondía a una estrategia de presión de los 'populares' a los diputados 'naranjas' para que incumplan el acuerdo firmado y cambiaran el sentido de su voto.



Sin embargo, por sus declaraciones ahora ya asumen la posibilidad de que el PP pueda haber convencido a los parlamentarios de Ciudadanos, al asegurar que el partido de Casado está intentando perpetrar un nuevo "tamayazo", en alusión al caso de transfuguismo que se dio en Madrid en 2003 cuando dos diputados socialistas impidieron con su abstención la investidura del candidato del PSOE Rafael Simancas.



Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido preguntada por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, pero no ha querido confirmar ni desmentir estas informaciones, al asegurar que no disponía de la información necesaria.