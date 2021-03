España.- Laura Borràs (Junts) elegida presidenta del Parlament catalán en segunda vuelta

12/03/2021 La candidata de Junts, Laura Borràs (c), a su llegada al Auditorio del Parlament de Catalunya para celebrar el inicio de la XIII legislatura, en Barcelona, Catalunya, (España), a 12 de marzo de 2021. El pleno, que se celebrará por primera vez en el Auditorio y no en el hemiciclo como es habitual debido a la crisis del Covid-19, estará marcado por la investidura de la candidata de Junts, Laura Borràs, como la nueva presidenta de la Cámara catalana, después de que la Ejecutiva de la formación haya apostado definitivamente por ella para encabezar la institución. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



Se convierte en la tercera mujer presidenta de la Cámara con los votos de ERC y Junts



BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)



La candidata de Junts, Laura Borràs, ha sido elegida este viernes presidenta del Parlament de la XIII legislatura con 64 votos a favor imponiéndose en segunda vuelta a la socialista Eva Granados, que ha obtenido 50, mientras que ha habido 18 votos en blanco y dos nulos.



La investidura de Borràs se ha tenido que votar dos veces, ya que, en la primera votación, el candidato tiene que conseguir la mayoría absoluta para imponerse y no lo ha logrado, mientras que en la segunda votación a la que pasan los dos candidatos que han obtenido más votos en primera vuelta, vale con tener un voto más que su rival, y la candidata de Junts ha sido la que más apoyos ha recibido.



Pese a que la votación es secreta y en urna, de los resultados se desprende que, en principio, Borràs ha recibido los votos de ERC y Junts, que suman 64 diputados.



Fuentes de la CUP afirman que han "cedido" un voto a Borràs para contabilizar el voto del diputado de Junts Lluís Puig, que no ha podido votar porque la Mesa de Edad no ha aceptado su petición de delegación de voto, pero con este voto saldrían 65, por lo que un diputado independentista no ha seguido las órdenes de su grupo.



El resto de diputados de la CUP han votado en blanco, igual que Vox, aunque también ha habido dos votos nulos que se desconoce de quien son, mientras que Granados ha obtenido el apoyo de PSC, comuns, Cs y el PP, que suman 50.



DÉCIMA PRESIDENTA



Con esta elección, Borràs toma el relevo del republicano Roger Torrent al frente de la Cámara catalana y se convierte en la tercera mujer presidenta del Parlament en su historia tras Núria de Gispert y Carme Forcadell.



Además, será la décima persona que ostenta este cargo desde la restauración de la democracia tras Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2018) y Roger Torrent (2018-2021).



POSIBLE INHABILITACIÓN



La elección de Borràs ha llegado tras el acuerdo de ERC y Junts el jueves, a menos de 24 horas del pleno de constitución del Parlament tras varias semanas de negociación y por el que Junts se queda con la Presidencia del Parlament, ERC con una Vicepresidencia y la CUP con una de las cuatro Secretarías de la Mesa.



Pese a entrar en la Mesa, la CUP, que se mostró dispuesta a asumir la Presidencia del Parlament, no ha participado del acuerdo y no ha votado a favor de Borràs porque consideran que no debería asumir este cargo por su situación judicial.



Sobre Borràs recae una investigación por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por la que podría acabar inhabilitada.



Esta causa hasta ahora estaba en manos del Tribunal Supremo pero, al dejar su escaño en el Congreso, ahora pasará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y es una incógnita saber cómo actuará en caso de que la inhabiliten.