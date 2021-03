España.- Gobierno dice que la cuarta ola "justificaría" la prolongación del estado de alarma pero se muestra "optimista"

10/03/2021 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 10 de marzo de 2021. Durante el pleno, el Ejecutivo será interpelado sobre el incremento del paro desde el estallido de la pandemia, así como sobre su política de pactos. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que una hipotética cuarta ola de coronavirus en España "sería lo que justifcaría la prolongación" del estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque se ha mostrado "optimista" con los datos de incidencia acumulada.



Montero se ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, después de que la titular de Sanidad, Carolina Darias, no descartase este mismo viernes la prórroga del estado de alarma si la incidencia acumulada no baja por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes.



"Hoy por hoy es todavía precipitado y ojalá los indicadores de contagio vayan en línea descendente como se van marcando e intensifiquemos esa línea descendente", ha señalado Montero, que ha dejado claro que el Ejecutivo no tiene ninguna "posición predeterminada" con este respecto.



Así las cosas, la ministra portavoz ha explicado que el Gobierno toma sus decisiones en "materia de prolongación" del estado de alarma teniendo en cuenta "solo y exclusivamente variables epidemiológicas".



"Cuando se aproxime la fecha de finalización se revisará el único parámetro que ha sido la guía del Gobierno a la hora de decidir si se prorroga o se amplía: los indicadores epidemiológicos", ha insistido Montero, que ha señalado que la "epidemia" va a ser la que va a "marcar el criterio" a la hora de prolongar o intensificar el estado de alarma.



Por tanto, será cuando se "acerque" el próximo 9 de mayo cuando el Ejecutivo consulte al comité de expertos y, "en función de la prevalencia que tenga la enfermedad sobre los 14 días previos, se adoptarán decisiones y se trasladará si se recomienda la prolongación" del estado de alarma.