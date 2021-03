El presidente dominicano pide a Biden que no demore el acceso a la vacuna

En la imagen, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 12 mar (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, pidió este viernes a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que no demore el acceso a la vacuna contra la covid-19 a los países en desarrollo y a sus aliados.

A través de un mensaje de Twitter dirigido a Biden, Abinader exhortó al mandatario estadounidense a facilitar la distribución a la vacuna a terceros países "con urgencia".

"Pdte. @JoeBiden, países de menor desarrollo y aliados tradicionales de los EE. UU., como Rep. Dom., hemos aprobado la vacuna de AstraZeneca y la necesitamos con urgencia. No permita que la espera de nuevos ensayos demore nuestro acceso inmediato a esta vacuna. No sería justo", escribió el gobernante dominicano.

Abinader enlazó una noticia del New York Times en la que se afirma que decenas de millones de vacunas de AstraZeneca están esperando en almacenes de Estados Unidos a que las autoridades de ese país lleven a cabo ensayos clínicos.

El Gobierno dominicano anunció este jueves una fuerte ralentización de su proceso de vacunación, debido a que se agotaron ya 600.000 de las 800.000 dosis que ha recibido el país, en su mayoría procedentes de China.

Parte de las vacunas restantes se han guardado para aplicar la segunda dosis a los pacientes que fueron inmunizados con la vacuna producida por el instituto Serum de la India, que envió 50.000 dosis desde mediados de febrero.

Al hacer balance del plan de vacunación del Gobierno, la vicepresidenta Raquel Peña indicó este jueves que la República Dominicana se ubica como el segundo país de Latinoamérica que más vacunas ha administrado por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Chile.

El Gobierno dominicano ha tenido que recurrir a comprar vacunas a China y la India, debido a los atrasos de AstraZeneca y Pfizer, laboratorios a los que realizó los primeros pedidos y de los que todavía no ha recibido ningún cargamento.