El presidente de Chile recibe la segunda dosis de la vacuna china Sinovac

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/ Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 12 mar (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió este viernes la segunda dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac, completando su cuadro de vacunación contra la covid-19.

El mandatario recibió la primera dosis el pasado 12 de febrero, de acuerdo al calendario fijado por las autoridades para llevar a cabo el proceso de vacunación, que se lleva a cabo de manera gradual y progresiva por rangos etarios y teniendo en cuenta el estado de salud de las personas.

"Tenemos dos grandes instrumentos. Una es la vacuna y el otro es los cuidados personales. Si usamos bien las dos vamos a salir antes de esta pandemia que ya nos tiene a todos muy cansados, llevamos demasiado tiempo con pandemia", dijo Piñera, de 71 años, tras recibir la dosis.

Chile empezó a vacunar el 24 diciembre de 2020 al personal de salud y el proceso masivo en la ciudadanía comenzó el pasado 3 febrero, alcanzando a inocular hasta la fecha a 4.618.528 personas, lo que equivale al 24 % de la población total del país y a cerca del 31 % de la población objetivo que puede recibir la vacuna.

Según los últimos datos del registro Our World in Data, de la Universidad de Oxford, Chile es actualmente el país que más rápido está administrando la vacuna en el mundo, con un promedio de 1,30 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimos 7 jornadas.

"Yo espero que este proceso muy exitoso de vacunación masiva, que ha sido reconocido en el mundo entero, pronto dé los resultados y nos permita iniciar una nueva etapa", dijo Piñera.

El objetivo de las autoridades es que el grueso del grupo crítico de mayor riesgo, aproximadamente 5 millones de personas, esté vacunado durante el primer trimestre de 2021, y que el grueso de la población objetivo del país, cerca de 15 millones personas, se vacunen durante el primer semestre de este año.

El éxito de la campaña de vacunación chilena se basa en la amplia red de atención primaria distribuida a lo largo de un territorio de más de 4.200 kilómetros.

El otro factor clave fue la habilidad en la negociación de las vacunas, que sirvió para garantizar 35 millones de dosis de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, de las que más de 10 millones ya llegaron a Chile, siendo mayoritaria la aportación china de Sinovac.

Las autoridades siguen, además, negociando con otros proveedores para poder recibir en el futuro la vacuna rusa Sputnic V, la chino-canadiense CanSino o la estadounidense Johnson and Johnson.

En paralelo, la pandemia se ha agravado en Chile en las últimas semanas por los efectos del verano austral, que en febrero tuvo su mes álgido.

Con 30.428 contagios activos, las autoridades ampliaron las zonas del país que estarán a partir de este fin de semana bajo cuarentena total o parcial.

Hasta el momento, la pandemia ha dejado en Chile un total de 21.362 fallecidos. EFE

rfg/rml

(foto) (vídeo)