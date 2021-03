El español Sergio García comienza arrollador y líder con 2 golpes de ventaja

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Ponte Vedra Beach (Florida, EE.UU.), 11 mar (EFE).- El golfista español Sergio García logró dos eagles y entregó tarjeta firmada de 65 (-7) al completar este jueves la primera ronda del torneo The Players Championship, del PGA Tour, y ser el líder provisional con dos impactos de ventaja.

La competición fue suspendida por falta de luz, pero sin que los jugadores que aún deben concluir el recorrido puedan ya arrebatarle el liderato a García.

El estadounidense Brian Harman, de 34 años, ocupó el segundo puesto con un registro de 67 golpes (-5) después de hacer ocho birdies y tres bogeys.

García, de 41 años, no comenzó bien la jornada en el TPC Sawgrass, de Ponte Vedra Beach (Florida), al cometer un bogey en el par 4 del primero hoyo, al fallar en el green.

Pero lo compensó de inmediato en el segundo al conseguir el primero de los cuatro birdies que logró hasta que llegó al noveno, donde, en el par 5 consiguió el primer eagle de la jornada y esperó al 16 para lograr el segundo para cerrar con dos pares el recorrido que le aseguraron el liderato.

No tuvo la misma brillantez su compatriota Jon Rahm, segundo en la clasificación mundial, que acabó el recorrido con 72 golpes (par), el mismo registro que tuvo el mexicano Abraham Ancer y el venezolano Jhonattan Vegas.

Mejor estuvieron el colombiano Sebastián Muñoz y el argentino Emiliano Grillo que completaron la primera ronda con sendas tarjetas firmadas de 71 golpes (-1).

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz y el chileno Joaquín Niemann acabaron con un registro de 73 golpes (+1).