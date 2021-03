El dominicano Tatis Jr. vuelve encendido y pega un cuadrangular con los Padres

En la imagen un registro del dominicano Fernando Tatis Jr, al actuar para las Estrellas Orientales y quien es el actual campocorto de los Padres de San Diego. EFE/Alberto Calvo/Archivo

Mesa (Arizona, EE.UU.), 12 mar (EFE).- El campocorto dominicano Fernando Tatis Jr. volvió de nuevo a la acción este viernes tras perderse una semana de pretemporada mientras se recuperaba de la afección de un virus no relacionado con la covid-19 y lo hizo por la puerta grande al pegar un cuadrangular.

El espectáculo ofensivo de Tatis Jr. no se hizo esperar cuando se enfrentó a los Atléticos de Oakland en el Hohokam Stadium de Mesa (Arizona) y sólo necesitó de un par de minutos para que se hiciera sentir su presencia con un cuadrangular espectacular ante el mexicano Sergio Romo, en la parte alta de la primera entrada.

Luego de Tatis Jr. trabajar la cuenta, Romo le lanzó un slider que el estelar dominicano de los Padres envió más allá de la barda izquierda.

La manera como actuó la estrella de los Padres mostró que estaba listo en todas las facetas del juego para cuando llegue la temporada regular.

El swing de Tatis Jr. no es lo único que parece estar listo para la temporada, sino su actitud también parece estarlo, al quedarse unos segundos parado apreciando su batazo.

El cuadrangular fue el segundo que Tatis Jr. ha pegado en lo que va de pretemporada y lo hizo al llegar a la caja de bateo con cuatro imparables en nuevo turnos desde que se inicio la competición de la Liga del Cactus.

Tatis Jr., de 22 años, antes de iniciar la pretemporada firmó una extensión de contrato por 14 años y 340 millones, el mayor que se ha dado en la historia de las Grandes Ligas.

Su aportación en el diamante no deja ninguna duda de toda la clase que posee y la gran aportación que hará al equipo de San Diego como jugador franquicia.

Solamente, el virus, ha sido lo que hasta ahora a detenido a Tatis Jr., pero solo fue de forma temporal porque por lo que demostró este viernes regresó en plenitud de forma.

El manejador de los Padres, Jayce Tingler, informó que el toletero dominicano se sentía mucho mejor de sus problemas de salud y estaba listo para competir como demostró la manera como inició el partido ante los Atléticos.