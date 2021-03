El colombiano Quiñones asegura que en México, Tigres es el rival a vencer

Luis Quiñones de Tigres reclama hoy una jugada contra Rayos de Necaxa, durante un partido correspondiente a la jornada 4 del Torneo Guard1anes Clausura 2021, en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 12 mar (EFE).- El colombiano Luis Quiñones, delantero de los Tigres UANL, aseguró este viernes que en el fútbol mexicano, los felinos, actuales subcampeones del mundo, son el rival a vencer.

"Cada fin de semana enfrentamos a rivales que contra nosotros se juegan una final; es claro que somos el equipo a vencer y como tal debemos estar preparados para enfrentarnos a esa situación", argumentó en conferencia de prensa.

Quiñones se refirió al éxito de Tigres que ha ganado cinco títulos de Liga en la reciente década, un campeonato de la Liga de Campeones de Concacaf del 2020 que los llevó a disputar la Copa Mundial de Clubes de Catar 2021, en la que fueron subcampeones.

"En este momento se menciona que estamos en crisis porque somos un equipo que está acostumbrado a ganar campeonatos, entonces cuando se empata o no se puede conseguir un resultado se especula mucho de que no hacemos las cosas bien", subrayó el atacante.

La trascendencia de Tigres a nivel internacional no data sólo de la final que perdieron ante el Bayern Múnich alemán en el Mundial de Clubes pasado; en 2015 jugaron la final de la Copa Libertadores de América en la que River Plate de Argentina fue campeón.

Tigres acumula tres partidos sin ganar en el Clausura 2021. Empató 2-2 con San Luis en la octava fecha, perdió 1-0 ante Toluca en la novena e igualó 1-1 con Puebla en la décima, situación que Quiñones afirmó pueden mejorar por la experiencia que tienen.

"Los rivales vienen a encerrarse, a buscar sus opciones y algunos se han encontrado con goles en los minutos finales, pero este equipo tiene la madurez para sobreponerse a eso", expresó el elemento de 29 años.

Quiñones enfatizó el dominio que Tigres acostumbra imponer sobre sus rivales, lo cual confía en que debe ser suficiente para trepar de la undécima posición de la clasificación del Clausura.

"Si vemos las estadísticas, nosotros generamos demasiadas opciones de gol, lastimosamente en los últimos partidos los equipos esperan una y con esa les basta, son cosas que debemos ajustar para volver a ganar".

En la undécima jornada del Clausura 2021, Tigres recibirá al Mazatlán FC el próximo sábado.