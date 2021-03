El candidato indígena espera el fallo sobre 28.000 actas de elecciones en Ecuador

El candidato indígena ecuatoriano Yaku Pérez. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 12 mar (EFE).- El candidato indígena Yaku Pérez sigue a la espera de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre un recuento de 28.000 actas electoral con supuestas inconsistencias que le presentó el pasado día 4.

"Estamos a la espera de la respuesta y lo único que pedimos es que se abran las urnas. No puede haber democracia sin transparencia y no hay transparencia sin aperturar las urnas", dijo Pérez en declaraciones a la prensa desde la ciudad de Portoviejo, en la provincia costera de Manabí.

Y reiteró su demanda de que el tribunal se pronuncie lo antes posible sobre las 28.000 actas que ha pedido contar de nuevo.

"A las 20.050 que presentamos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) hemos agregado 8.000 con inconsistencias. Es de locos, más del 60% de las actas con inconsistencias", denunció.

Tras su presentación, el recurso del candidato de Pachakutik fue admitido finalmente a trámite el lunes, y en teoría el TCE tiene 15 días para pronunciarse, es decir, hasta el 22.

Pero debido a que la campaña comienza el martes 16, se espera que los jueces se pronuncien antes, dado que sin esa resolución no hay resultados definitivos de la primera vuelta del pasado 7 de febrero.

Por el momento lo que hay son resultados oficiales preliminares, según los cuales, el candidato correísta Andrés Arauz obtuvo el 32,72% de los votos, el centroderechista Guillermo Lasso el 19,74%, y Pérez 19,39%.

Así las cosas, Arauz y Lasso pasarían a la segunda vuelta del 11 de abril, si bien Pérez denuncia desde la misma noche electoral haber sido víctima de un fraude.

"Venimos a exigir que no pueda quedar en la impunidad estos actos que son criminales, el voto del pueblo es sagrado, es por eso que hemos planteado que para que haya democracia, debe de haber transparencia, y para que haya transparencia se tiene que abrir las urnas", manifestó al declarar que su "última esperanza es el TCE".

En las elecciones generales del 7 de febrero, algo más de 13 millones de ecuatorianos fueron llamados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea y cinco del Parlamento Andino.

Pero dado que Arauz no obtuvo la mayoría suficiente, será necesario un balotaje entre el primero y el segundo clasificados, del que saldrá el sustituto del actual presidente Lenín Moreno.