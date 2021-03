El arte poético de Rogelio López cuestiona en Roma el desorden mundial

Obra de Rogelio López Cuenca en la muestra “A quel paese”, que se expone en la Real Academia de España en Roma. EFE/Toni Conde

Roma, 12 mar (EFE).- La Real Academia de España en Roma acoge desde hoy la exposición "A quel paese", del artista malagueño Rogelio López Cuenca, una retrospectiva de sus obras que cuestiona "el desorden mundial desde una perspectiva poética", contó el artista a Efe, y que ilustra temas como la migración o el turismo.

La muestra, comisariada por Anna Cestelli Guidi y que se podrá visitar hasta el 13 de junio, es la primera del artista en Italia y se compone de 16 obras de López Cuenca que "fueron concebidas en contextos distintos, pero que pueden activarse tanto en Italia como en la situación actual", explicó el artista.

Esta retrospectiva incorpora a través de sus salas carteles publicitarios que contrastan la publicidad con la crisis migratoria, o imágenes que ponen de relieve la transformación del arte en objetos de consumo, con el ejemplo del también malagueño Pablo Picasso, convertido en una marca comercial.

La muestra también relaciona el colonialismo con el turismo en una sala con maniquíes vestidos con camisas hawaianas, cuyos estampados reúnen flores y mujeres nativas esclavizadas, un reflejo de como "los turistas del norte global imaginan los países del sur global como un paraíso", según el artista andaluz.

López Cuenca fue becario de la Real Academia de España en Roma durante 1995 y 1996 y considera que su exposición en este espacio "pone en evidencia que las prácticas artísticas son procesuales, son colectivas" frente "a las políticas habituales de mero escaparate, de mostrar resultado".

Para el artista, "A quel paese" no es "un punto de llegada, es un punto de partida" porque una exposición "no es el final de ninguna historia, sino una parte más de algo que se va extendiendo reticularmente".

"Es como me parece que hay que empezar a entender la historia del arte", apuntó.

La mayor parte de la exposición transcurre en la Real Academia de España, aunque también se incluyen obras en la Fondazione Baruchello y en espacios públicos de Roma, en forma de un "camuflaje" artístico solo visible a los espectadores más atentos, avisa López Cuenca.

"A quel paese" está organizada por la Real Academia de España en Roma y Acción Cultural Española AC/E en colaboración con la Fondazione Baruchello.