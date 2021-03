EEUU.- Prominentes demócratas exigen la dimisión del gobernador de Nueva York tras múltiples acusaciones de acoso sexual

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Destacados miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos, entre ellos los representantes por Nueva York Alexandra Ocasio-Cortez o Jerry Nadler, han exigido al gobernador del estado, Andrew Cuomo, que renuncie a su cargo tras las acusaciones de acoso sexual presentadas por seis mujeres a lo largo de los últimos días y de las que Cuomo se ha desvinculado completamente.



La última acusación ha sido publicada por el diario neoyorquino 'Times Union', que ha preferido mantener el anonimato de la supuesta víctima, quien seguiría trabajando para el equipo de Gobierno de Cuomo, quien le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado.



Por su parte, Cuomo ha asegurado no tener conocimiento de ninguna nueva acusación en su contra, pero ha insistido en que "nunca" tocó a nadie "de manera inapropiada" y que nadie le hizo saber de su "incomodidad".



La fiscal general del estado, Letitia James, ha designado a un equipo de abogados externo para investigar las denuncias hechas contra Cuomo y, este pasado jueves, el comité judicial de la Asamblea estatal anunció que iniciaría una investigación de juicio político sobre las denuncias de mala conducta que podrían llevar a su destitución.



La congresista Kathleen Rice fue la primera demócrata de la Cámara de Representantes en pedir la renuncia de Cuomo. A ella se han unido este viernes los representantes Carolyn Maloney, Yvette Clarke, Adriano Espaillat, Nydia Velázquez, Sean Maloney, Brian Higgins, Mondaire Jones, Antonio Delgado y Grace Meng, así como Nadler, Bowman y Ocasio-Cortez.



Ahora, al menos once de los 19 miembros representantes de Nueva York en la cámara baja del Congreso de Estados Unidos, tanto veteranos, como Nadler, como integrantes de la nueva cuña progresista, como la propia Ocasio-Cortez, se han mostrado partidarios de la investigación a la que se enfrenta Cuomo en la legislatura estatal.



"Como miembros de la delegación neoyorquina en la Cámara de Representantes, creemos a esas mujeres, creemos las informaciones, creemos a la fiscal general y creemos a los 55 miembros de la nueva legislatura de Nueva York, que han concluido que el gobernador Cuomo ya no puede liderar el estado de manera eficaz ante tantos obstáculos", ha hecho saber Ocasio-Cortez en una declaración conjunta con su colega, Jamaal Bowman.



Nader también ha declarado su respaldo a las mujeres que han acusado a Cuomo. "Las repetidas alegaciones realizadas por el gobernador, y la forma en la que éste ha respondido, hacen que sea imposible que siga gobernando en este momento", ha indicado en un comunicado recogido por The Hill.



Los dos senadores demócratas del estado, el líder de la mayoría Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, han pedido una investigación independiente de las acusaciones contra el gobernador demócrata. Schumer calificó las últimas acusaciones como "nauseabundas", pero ni él ni Gillibrand han ido tan lejos como para buscar su renuncia.