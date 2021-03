Describen una nueva especie de murciélago en los Andes de Colombia, Perú y Ecuador

Fotografía cedida por el Instituto Nacional de Biodiversidad de una nueva especie de murciélago encontrado en la vertiente noroeste de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú. EFE/Instituto Nacional De Biodiversidad

Quito, 12 mar (EFE).- Un estudio desarrollado por varios centros de investigación ha descrito una nueva especie de murciélago en la vertiente noroeste de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú, informó este viernes el Instituto Nacional de Biodiversidad ecuatoriano (INABIO).

Desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), de la Universidad del Valle (Colombia), de la Texas Tech University y el INABIO, la investigación se basó en datos morfológicos y moleculares para determinar la existencia de una nueva especie Cynomops de murciélagos, que habitan en ecosistemas andinos de los tres países y bautizado como C. kuizha.

El estudio concluyó que la sistemática y taxonomía de los murciélagos del género Cynomops, que ampliamente se distribuyen por el territorio mencionado, ha cambiado considerablemente en los últimos años.

Entre los cambios principales que experimentó figura que se dividió en dos especies, la Cynomops mastivus y la C. abrasus, que habitan al este de la cordillera andina.

Sin embargo, los grandes especímenes colombianos identificados como C. abrasus, que viven en el lado occidental de los Andes, aún no se habían incluido en ningún trabajo de revisión.

El análisis filogenético (de parentesco) realizado por los científicos, que emplearon secuencias de ADN mitocondrial, reveló que estos individuos están más estrechamente relacionados con la especie Cynomops greenhalli.

Esta última es un tipo de murciélago conocido también como "cara de perro", que habita en los bosques de tierra bajas, a menos de 1.500 metros de altitud en varios países de la región latinoamericana.

Los datos morfológicos y moleculares permitieron reconocer poblaciones del occidente de Colombia, del occidente de Ecuador y del noroeste de Perú, como miembros de una nueva especie de Cynomops.

Los carácteres que permitieron reconocer su diferenciación respecto del C. greenhalli incluyen un antebrazo más grande, un pelaje ventral más pálido pero más uniforme, una caja cerebral más globular y procesos cigomáticos bien desarrollados del maxilar.

Según los investigadores, todos los especímenes estudiados en Colombia fueron localizados en el valle geográfico del río Cauca y recolectados en áreas abiertas dentro o cerca de bosques secos tropicales.

Los registros adicionales de la especie se originan en bosques caducifolios de tierras bajas y bosques pluviales en la costa y las estribaciones occidentales de Ecuador y Perú.

Se recolectaron especímenes peruanos en la Quebrada Faical, dentro de los límites del Parque Nacional "Cerros de Amotape", que alberga zonas de bosque tropical lluvioso del pacífico y bosque seco ecuatorial.

La nueva especie de murciélagos fueron recolectados en los límites de los dos ecosistemas, lo que sugiere que podrían vivir no solo en los bosques secos.

El estudio publicado por el medio especializado De Gruyter, refleja la importancia de incluir múltiples líneas de evidencia en el reconocimiento de una nueva especie, según destaca el INABIO.

Dada su rareza y la avanzada transformación de su hábitat, la nueva especie de murciélago es particularmente importante desde una perspectiva de conservación, concluye.