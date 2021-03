Coronavirus.- Bolsonaro arremete contra las ayudas de los estados por el coronavirus y dice que "someten" al pueblo

16/12/2020 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL FEPESIL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha arremetido este viernes contra las ayudas de emergencia por la crisis del coronavirus decretadas por algunos gobernadores estatales, afirmando que cuanta "más gente vive del Estado, más sometido permanece el pueblo".



"Hay gobernadores ahora hablando de ayudas de emergencia, quieren hacer su propia Bolsa Familia", pero "cuanta más gente vive del favor del Estado, más sometido permanece el pueblo", ha dicho frente a un grupo de seguidores a las puertas del Palacio de la Alvorada".



Las críticas de Bolsonaro se producen después de que algunos gobernadores, como los de Río de Janeiro o Ceará, hayan anunciado nuevos subsidios para hacer frente a la crisis económica y sanitaria derivada del coronavirus, que ha dejado ya más de 11,2 millones de casos y cerca de 273.000 fallecidos.



Hasta el momento, el Gobierno Federal cuenta con la ya clásica Bolsa Familia y con el Auxilio de Emergencia, aprobado durante la pandemia y que ha sido prorrogado recientemente en la Cámara, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'.



No obstante, en algunas regiones, como Río de Janeiro, su gobernador, el aliado de Bolsonaro Cláudio Castro, ha aprobado una nueva ayuda valorada en 300 reales (45 euros) mensuales que se prevé que alcance a 400.000 fluminenses en situación de pobreza o desempleados.



Por su parte, en Ceará, en el noreste de Brasil, el gobernador del Partido de los Trabajadores (PT) Camilo Santana anunció hace unos días que se destinarían unos 1.000 reales (150 euros) para los trabajadores de bares y restaurantes, así como una reducción en la factura del agua durante los meses de abril y mayo para cerca de unas 500.000 familias.



Bolsonaro no ha perdido la nueva ocasión para criticar las medidas y las restricciones decretadas por algunos estados, como viene haciendo desde el inicio de la pandemia, asegurando que son propias de un "estado de sitio" y lo único que buscan es "obligar" al ciudadano "a ser mantenido por el Estado".



El Auxilio de Emergencia hizo crecer la popularidad de Bolsonaro durante los primeros meses de la pandemia, pese a las cifras de contagios y fallecidos, puesto que la primera partida de este subsidio fue de cinco cuotas de 600 reales (90 euros) y otras cuatro posteriormente de 300 reales (45 euros).



Sin embargo, en lo que va de año todavía no se ha hecho un ingreso, pues su prórroga estaba siendo debatida. Con el aval obtenido en los últimos días, se prevé que su promulgación y puesta en marcha sea para la semana próxima.



En esta ocasión, las cantidades que recibirán los beneficiarios de la misma dependerá de la composición familiar. Así, durante los próximos cuatro meses se estima una media de 250 reales (cerca de 40 euros), de 375 reales (más de 55 euros) para madres solteras, mientras que para los hogares con un solo morador será de 150 reales (más de 22 euros).