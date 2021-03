Ciencia.-Este domingo se celebra el Día de Pi, la fiesta de las Matemáticas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Este domingo, 14 de marzo, se celebra un año más el Día del número Pi, (3/14 en la notación de la fecha en Estados Unidos) con actividades para la divulgación de las matemáticas en todo el mundo.



Esta celebración fue una ocurrencia del físico Larry Shaw hace 31 años, en San Francisco, y ha ido ganando en popularidad, hasta el punto de contar en 2009 con una resolución favorable de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que se declaraba oficialmente el 14 de marzo como Día Nacional de Pi.



Habitualmente, la celebración se concentra a la 01.59 PM (en reconocimiento de la aproximación de seis dígitos: 3,14159), aunque algunas personas afirman que en realidad son las 13.59, por lo que lo correcto sería celebrar a las 01.59 AM.



El momento pi "definitivo" habría ocurrido el 14 de marzo de 1592 a las 06.53.58 (AM). Esto, escrito en formato estadounidense, sería 03/14/1592 06.53.58, que correspondería al valor de pi expresado en doce dígitos: 3,14159265358. Considerando que esto fue mucho tiempo antes de que se estandarizara la hora en el mundo y pi no era un concepto de uso general, lo más seguro es que la fecha haya sido cambiada a lo largo de la historia, informa Wikipedia.



También se considera aceptable el 14 de marzo de 2015, ya que representa al número pi al ser representado abreviadamente como 03/14/15. Concretamente, a las 09.26.53 de la mañana se forma un conjunto equiparable al número pi expresado con nueve cifras decimales: 3,141592653.