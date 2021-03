Bruselas destaca que el certificado de vacunación facilitará los viajes

EFE/EPA/FEHIM DEMIR/Archivo

Bruselas, 12 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que el certificado digital de vacunación contra el coronavirus que está preparando pretende simplificar los trámites a las personas que desean viajar y, de ese modo, facilitar los desplazamientos.

"Aquellos que viajan hoy dedican mucho tiempo a hacerse pruebas, rellenar diferentes formularios, mostrar diferentes tipos de papeles, y necesitan hacerlo una y otra vez", declaró la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante un encuentro con varios medios antes de la videoconferencia de ministros del ramo de la UE que se celebra hoy.

La política sueca indicó que la Comisión pretende "crear un certificado digital en el que puedes tener tu prueba PCR negativa, la prueba de que tienes anticuerpos, o de que has sido vacunado con una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento a nivel europeo".

"Eso lo puedes tener fácilmente en tu móvil y entonces puedes mostrar que, si bien nadie puede saberlo al 100 %, probablemente no estás extendiendo ningún virus", comentó.

Añadió que, si se ha recibido la vacuna, no hará falta someterse al test PCR.

"Eso es lo que nos gustaría lograr con la propuesta. No está terminada todavía".

El pasado 1 de marzo, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, anunció que el Ejecutivo comunitario presentará este mes su propuesta de pasaporte europeo digital de vacunación.

El objetivo es que sea reconocible por todos los Estados miembros y compatible con los sistemas que cada uno de los 27 ponga en marcha para seguir los avances de sus respectivas campañas de vacunación.

En una cumbre celebrada a finales de febrero, los líderes europeos acordaron que el pasaporte de vacunación común debe estar técnicamente definido en tres meses y que, si se solventan las cuestiones políticas pendientes, entre en funcionamiento antes del verano.

Los países del sur de la UE, muy dependientes económicamente del sector turístico, son los principales defensores de este proyecto. España ha aplaudido la propuesta.