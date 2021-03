01/12/2020 Bolivia.- La Fiscalía ordena la aprehensión del excomandante de la Policía Yuri Calderón por el caso "golpe de Estado". La Fiscalía de Bolivia ha ordenado este jueves la aprehensión del excomandante de la Policía Boliviana, Vladimir Yuri Calderón, en relación a la investigación de los hechos violentos de noviembre de 2019 que supusieron la renuncia del entonces presidente, Evo Morales. POLITICA CLAUDIO SANTISTEBAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La Fiscalía de Bolivia ha ordenado este jueves la aprehensión del excomandante de la Policía Boliviana, Vladimir Yuri Calderón, en relación a la investigación de los hechos violentos de noviembre de 2019 que supusieron la renuncia del entonces presidente, Evo Morales.



El excomandante tenía que haberse presentado a declarar el pasado martes en La Paz, pero no acudió alegando que fue notificado en la ciudad de Tarija menos de 24 horas antes de la comparecencia, por lo que no podía llegar.



La instrucción, enmarcada en una investigación iniciada por una denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, ha sido emitida por el fiscal especializado en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, Omar Mejillones.



El documento señala que la aprehensión debe efectuarse para que el excomandante de la Policía sea puesto a disposición de un juez en 24 horas, de modo que se resuelva su situación procesal, recoge la Agencia Boliviana de Información.



Según ha detallado el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar, tras la emisión de la orden las autoridades se han dirigido al domicilio de Calderón, si bien no lo han encontrado en el mismo, ni en otras tres viviendas.



Calderón se enfrenta a delitos de terrorismo, conspiración, sedición y conspiración en grado de complicidad en el marco de la investigación conocida como el caso "golpe de Estado", que señala también como acusados al líder cívico Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, entre otros, informa 'La Razón'.



En el marco de este caso se ha emitido también la orden de aprehensión contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, que no se ha presentado a declarar, y se ha detenido el miércoles al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Flavio Arce San Martín.



Cuando se inició la investigación, en diciembre de 2020, el fiscal explicó que "se conoce de antecedentes, por medios de prensa, de que hubiera habido algún nivel de coordinación entre el señor Camacho, su padre y jefes militares y policiales para realizar justamente todos estos hechos que concluyeron en la renuncia del expresidente Evo Morales".



Mejillones hizo entonces referencia a un vídeo que circuló en redes sociales en el que Camacho detalla que su padre cerró acuerdos con los militares y policías, fuerzas que jugaron un papel crucial en la renuncia de Morales tras su victoria en los comicios presidenciales de 2019.