Biden pide que todos los adultos de EEUU puedan vacunarse para mayo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su primer discurso a la nación en el primer aniversario de los confinamientos por la pandemia de coronavirus, en la Casa Blanca, Washington D. C., Estados Unidos, el 11 de marzo de 2011. REUTERS/Tom Brenner

Por Jeff Mason

WASHINGTON D. C., 11 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el jueves a los distintos estados del país que todos los adultos puedan vacunarse contra el coronavirus antes del 1 de mayo e instó a los estadounidenses a mantenerse vigilantes o enfrentarse a más restricciones, horas después de firmar una ley de estímulo de 1,9 billones de dólares.

En un discurso contundente pero sombrío pronunciado desde la Casa Blanca en el primer aniversario del confinamiento por la pandemia de COVI-19, Biden dijo que si los estadounidenses se unieran podría haber una mayor sensación de normalidad —y algunas barbacoas en el jardín con grupos pequeños— en la festividad del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.

Esa fecha es un nuevo objetivo para el presidente y un foco de esperanza en medio de una pandemia que ha matado a más de 530.000 personas en Estados Unidos, la mayor cantidad de cualquier país.

Para lograr su objetivo de verano, Biden dijo que necesita la ayuda de los estadounidenses.

"Si no nos mantenemos vigilantes y las condiciones cambian, es posible que tengamos que reinstaurar las restricciones para retomar el camino", dijo en un discurso nocturno desde la Casa Blanca, el primero en horario de máxima audiencia televisiva desde que se convirtió en presidente.

"Hemos hecho muchos progresos. No es el momento de aflojar. De la misma manera que estamos saliendo de un invierno oscuro hacia una primavera y un verano esperanzadores, no es el momento de no cumplir las normas", dijo.

La oposición del Partido Republicano no tardó en criticar a Biden por su cautela. "Lo que Estados Unidos necesita ahora es reabrir completamente nuestra economía y nuestras aulas", dijo en Twitter el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Biden dijo que ordenará a todos los estados, territorios y tribus de Estados Unidos que permitan a todos los adultos recibir la vacuna contra el coronavirus antes del 1 de mayo. La Casa Blanca ha dicho que tendría suficiente suministro de vacunas para vacunar a la población adulta del país a finales de mayo. Hasta ahora, alrededor del 10% de los estadounidenses han sido vacunados en su totalidad.

(Información de Jeff Mason; Reporte adicional de Jarrett Renshaw, Eric Beech, Susan Heavey y Mohammad Zargham; Editado por Heather Timmons, Peter Cooney y Gerry Doyle; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)