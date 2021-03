Berlín lamenta la suspensión de la vacuna de AstraZeneca, que cree útil

EFE/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT

Berlín, 12 mar (EFE).- El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, lamentó hoy que varios países europeos hayan suspendido temporalmente la vacuna de AstraZeneca, al parecer por problemas de coagulación en personas que la habían recibido, y argumentó que las autoridades competentes no ven relación entre el fármaco y los mencionados efectos.

El ministro aseguró tomarse muy en serio estas informaciones y señaló que tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como el Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente en la materia en Alemania, han determinado que no hay "un notable incremento de trombosis en relación temporal con la vacuna".

"Lamento que sobre esta base algunos países en la Unión Europea hayan suspendido la vacunación con AstraZeneca", dijo en una rueda de prensa para evaluar la situación epidemiológica del país, y recordó que la mayoría no lo han hecho, porque siguen las recomendaciones y la evaluación de las autoridades competentes y de los expertos.

Señaló que la pregunta es "si existe una relación causal o sólo, entre comillas, una relación temporal que, naturalmente, desde el punto de vista estadístico, se puede dar si se vacunan a tres, cinco o diez millones de personas"; es decir, en las estadísticas aparecerán enfermedades que también habrían constado si estos millones de personas no hubieran recibido una vacuna.

Agregó que la utilidad de la vacuna de AstraZeneca, incluso con los incidentes que se puedan haber reportado e investigado, sigue siendo "con diferencia, mucho mayor" que los posibles riesgos.

Por su parte, el presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler, recordó que en Alemania mueren al año estadísticamente 900.000 personas, en su mayoría en edad avanzada, la misma población que está siendo vacunada contra la covid-19 de manera prioritaria, por lo que en este sentido puede haber "una relación temporal entre una vacuna y la muerte", al igual que con otras enfermedades.

Se trata de observar este aspecto y determinar si se trata de una relación causal o temporal --siendo la temporal muy frecuente--, dijo, y subrayó que actualmente "no existe ningún indicio" de que los incidentes reportados con la vacuna de AstraZeneca sean "estadísticamente significativos".

Recordó, además, que Alemania aprobó el uso de las diferentes vacunas sólo después de que las autoridades competentes estudiaran toda la información a disposición con el fin de poder contar con un máximo de seguridad.

Hasta el jueves en Alemania, 2.674.692 personas, un 3,2 % de la población, habían recibido las dos dosis de una de las tres vacunas disponibles, y 5.756.572 (el 6,9 %), al menos una.