Beatriz Trapote y Víctor Janeiro nos cuentan todos los detalles relacionados con el nacimiento de su hija Brenda

12/03/2021 Beatriz Trapote y Víctor Janeiro han abandonado el hospital con su hija Brenda 48 horas después del nacimiento de la pequeña EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LEANDRO WASSAUL



MADRID, 12 (CHANCE)



Beatriz Trapote y Víctor Janeiro ya se encuentran en casa con su hija Brenda, cumpliendo su sueño de convertirse en familia numerosa. Al abandonar el hospital, y fieles a la simpatía que les caracteriza, la enamorada pareja ha presentado a la pequeña - que midió 49 centímetros y pesó 3,020 kg - y, con la recién nacida en brazos, han confesado que no descartan ir en un futuro a por el cuarto.



- CHANCE: Bea y Víctor, enhorabuena. La tercera que hace que seáis familia numerosa, ¿cómo ha sido el parto? Y principalmente, ¿cómo estás tú, Bea?



- BEATRIZ: Muy contentos, ilusionados ya de ser familia numerosa y a ver que ayudas nos dan por ser familia numerosa, y encantados una vez más con el equipo del Hospital de Puerta del Sur. El miércoles fue un día... Estábamos desbarajustados, pero ahora nos arreglamos y mira que monos. Un parto largo, duro, pero la verdad con ayuda de ellos dos todo salió bien. La niña salió sin puntos, me he podido poner mis vaqueros y todo, así que muy bien. Muy contenta y muy agradecida a los dos grandes profesionales, no sé si repetiremos un cuarto con lo bien que ha salido.



- CH: ¿Todavía te quedan ganas, Bea?



- BEATRIZ: Fíjate las ganas que tengo yo.



- CH: ¿Las sensaciones en un tercer parto igual que los dos primeros o hay algo que lo diferencia?



- BEATRIZ: Bueno, lo diferencia es que se disfruta muchísimo más, lo he disfrutado muchísimo.



- CH: Los hermanitos cuando vieron la primera foto, te entran ganas también de verlos a ellos, ¿no?



- BEATRIZ: Pues sí. Ahora vamos a grabar el vídeo, ese momento de que vean a la hermana a ver. Es muy bonito, la verdad es que es muy bonito ver como reaccionan porque Víctor ya tiene cinco años, Oliver tiene tres años y bueno, llevan mucho tiempo esperando a la peque.



- CH: Si antes erais unos padres con poco tiempo libre a partir de ahora ya cuadrando agendas, ¿no?



- VÍCTOR: Ahora ya estamos entretenidos, no hay aburrimiento y no damos abasto. Es una alegría, una alegría.



- BEATRIZ: Pero bueno, para eso están las abuelas he dicho yo.



- CH: Una alegría para toda la familia, ¿no, Víctor? Tu hermano Jesús.



- VÍCTOR: Todos encantados, la verdad. Otro miembro más en la familia, pues mira.



- CH: Víctor, ¿qué tal se encuentra tu madre? Que hace poco salió de una operación.



- VÍCTOR: Bien, la verdad es que bien. Se operó precisamente aquí en este mismo hospital y la verdad es que hay muy buenos profesionales y le han dejado como nueva.



- CH: ¿Es cierto que va a vivir con vosotros?



- VÍCTOR: Está viviendo siempre con nosotros, claro, y que dure mucho. Ahora está en casa de mi hermana, de mi hermano y en el momento que pueda estará loca por estar con los nietos.



- CH: Lo de irse a Portugal no, ¿verdad?



- VÍCTOR: No, de momento mi madre está bien por aquí. Le gustan más los nietos que es lo que más le tira.



- CH: Jesús y María José me imagino que os han felicitado ya, ¿no?



- VÍCTOR: Sí, claro, la verdad es que con la situación que es no ha podido venir prácticamente nadie. La gente con muchas ganas de ver a la criatura nueva y bueno, ya si Dios quiere y pronto podemos enseñársela pronto.



- CH: Bea, tú has estado hasta el último día trabajando. ¿Ganas de recuperar la rutina?



- BEATRIZ: Bueno, ahora mismo me apetece también estar un ratito porque como creo que será la última pues disfrutad de este momento. Los otros dos nacieron en diciembre que siempre había mucho más trabajo y ahora es el momento. El trabajo está más relajadito con esto de la pandemia así que me apetece disfrutarla. Disfrutarla un tiempecito, no tendré dieciséis semanas de baja, pero un tiempecito si quiero estar con ella. Cuento con muy buenos profesionales en mi equipo de trabajo con lo cual confiaré con ellos que tiren de los negocios.