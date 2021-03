Austria denuncia un reparto desigual de vacunas a nivel europeo

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Viena, 12 mar (EFE).- El Gobierno austríaco denunció este viernes que en la UE se está produciendo un reparto desigual de las vacunas contra el coronavirus, en contra de lo pactado por los jefes de Estado europeos en junio del año pasado.

El canciller federal austríaco, el conservador Sebastian Kurz, precisó que tras hablar con varios de sus homólogos europeos han detectado que hay varios países, como Malta, Dinamarca o Holanda, que tienen muchas más dosis que otros, como Bulgaria o Croacia.

"Si esto sigue así, Malta tendrá en los próximos meses tres veces más vacunas que Bulgaria (en relación a su población), mientras que Holanda tendría el doble que Croacia", afirmó Kurz en rueda de prensa.

Según el canciller austríaco, hubo un acuerdo confidencial entre el denominado "comité de pilotaje de la Unión Europea" de expertos en política sanitaria y las empresas farmacéuticas.

En lo que Kurz calificó como un "bazar", algunos países lograron hacerse con más vacunas de las acordadas inicialmente.

Uno de los vicepresidentes de ese comité es un alto funcionario austríaco del ministerio de Sanidad.

Sin dar datos concretos, el canciller destacó que estos acuerdos confidenciales deben ser hechos públicos para saber quién los firmó y bajo qué criterio, ya que el reparto no se corresponde con lo pactado en junio pasado.

De acuerdo al ritmo actual del reparto de las vacunas, señaló Kurz, hay países -como Malta o Dinamarca- que podrán vacunar a toda su población ya en mayo, mientras que otros, como Bulgaria y Letonia, no lo harán hasta finales del verano.

Austria está recibiendo la cantidad de vacunas pactadas entre los líderes europeos en junio, dijo Kurz.

Pese a la seriedad de las acusaciones, el canciller destacó que no se trata de una crítica a la UE sino un toque de atención de que se debe cumplir lo acordado en junio por los líderes europeos.

Ese acuerdo prevé un reparto igual y simultáneo de vacunas para todos los países comunitarios, siempre según la población de cada país miembro.