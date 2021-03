Argentina desalienta viajes a Brasil y otros países con variantes de covid-19

El gobierno argentino desalentará los viajes a Brasil y otros países donde circulen nuevas variantes del coronavirus y endurecerá los controles a quienes provengan de esos destinos, informó este viernes la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Las medidas consistirán en "alertar sobre la situación regional y desalentar a la población a que viaje a lugares donde hay nuevas variantes, donde hay riesgo individual y sanitario y trabajar muy fuerte sobre todo en el control de la vuelta", declaró la ministra.

Advirtió que "hay un aumento sostenido y preocupante de casos en la región", en declaraciones a la prensa en las puertas de la Casa Rosada (sede de gobierno), tras participar del Comité de Vacunación, encabezado por el presidente Alberto Fernández.

La ministra destacó que se busca "retrasar lo más posible el aumento de casos para poder sostener la vacunación" a la población de mayor riesgo.

"No se va a prohibir la salida (del país de los argentinos), porque eso tiene un impacto muy importante en personas que tienen que viajar de urgencia, por situaciones de trabajo o familiares, sino que se va a informar para que se elijan destinos donde no hay esas variantes, donde no hay casos y sobre todo estimular el turismo interno", precisó.

A su regreso los viajeros "tendrán que presentar el test (PCR) negativo y hacer 7 días de aislamiento", con el objetivo de "minimizar la posibilidad de tener el ingreso de esas variantes y de tener su transmisión en el país", dijo la ministra.

Según la dirección Nacional de Migraciones, hay aproximadamente 7.500 argentinos que se fueron a Brasil y aún no volvieron.

El gobierno ha distribuido hasta este viernes un total de 3.419.965 dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales fueron aplicadas 2.215.173 entre trabajadores de la salud, mayores de 70 años y docentes, en su gran mayoría, según datos del Monitor Público de Vacunación.

La ministra confirmó que se espera para la semana próxima la llegada de otras 3 millones de dosis de la vacuna Sinopharm, elaborada en China.

En un decreto publicado el jueves, el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la emergencia sanitaria y define si prolonga la etapa de Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, que vence este viernes.

Argentina mantiene cerradas las fronteras terrestres y los extranjeros no residentes solo pueden ingresar por el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires.

En Argentina, suman 2,8 millones de contagios de coronavirus desde que empezó la pandemia hace un año, mientras que se registran 53.578 fallecidos, en una población de 44 millones de habitantes.

