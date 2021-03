AMP.- Cvirus.- AstraZeneca anuncia que entregará 100 millones de vacunas a la UE hasta junio, un tercio de las acordadas

AstraZeneca pide a Biden que done sus dosis a la Unión Europea



BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)



La compañía farmacéutica AstraZeneca ha reconocido este viernes que sólo podrá entregar a los países de la Unión Europea 100 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 durante el primer semestre del año, un tercio de todas las que había acordado con la Comisión Europea, debido a las restricciones a la exportación que tienen terceros países.



"AstraZeneca lamenta anunciar una disminución de la distribución planeada de vacunas contra la COVID-19 a la Unión Europea a pesar de haber trabajado sin descanso para acelerar el suministro", ha apuntado el laboratorio anglosueco en un comunicado.



En concreto, la compañía ha asegurado que sólo será capaz de repartir a los Estados miembros 30 millones de dosis antes de que acabe marzo y unos 70 millones de dosis durante el segundo trimestre. En total, 100 millones de dosis que representan un tercio de las 300 millones de unidades que la UE había adquirido a AstraZeneca.



La relación entre la farmacéutica y Bruselas ya se tensó hace varias semanas cuando AstraZeneca dio a conocer sus problemas de producción en las plantas europeas. Tras varias días de conversaciones con las autoridades comunitarias, la firma se comprometió a repartir 40 millones de dosis a la UE.



Ahora, la compañía reduce de nuevo esta cifra a los 30 millones, una cantidad que durante aquellas negociaciones era considerada como inadmisible por los servicios europeos. El contrato entre ambas partes estipulaba para el primer trimestre del año de hasta 12 millones de dosis.



"La mitad del suministro del segundo trimestre y 10 millones de dosis en el primer trimestre dependían de la cadena de suministro internacional de la compañía. Desafortunadamente, las restricciones a la exportación reducirán las entregas en el primer trimestre y probablemente afectarán a la distribución en el segundo", ha alegado el laboratorio.



Los mismos problemas, por tanto, afectarán al reparto previsto entre abril y junio. Durante este periodo AstraZeneca debía enviar 180 millones de dosis a los Estados miembros, pero finalmente sólo entregará unos 70 millones.



La farmacéutica cierra su comunicado asegurando que está "colaborando" con el Ejecutivo comunitario y con los socios del bloque para "resolver" los problemas de producción, así como que sigue confiando en que la productividad de sus plantas europeas "siga mejorando para ayudar a proteger a millones de europeos del virus".



Horas antes, la Comisión Europea no había querido dar las cifras concretas que había comunicado el laboratorio a las autoridades europeas, pero sí reconoció que la farmacéutica debía hacer "esfuerzos adicionales" para cumplir con las entregas prometidas.



"Está absolutamente claro que son necesarios más esfuerzos por parte de la compañía para que pueda entregar a la UE lo que ha sido acordado. No voy a hablar de cifras concretas, pero está absolutamente claro que son necesarios esfuerzos adicionales para cumplir con los objetivos", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Éric Mamer.



En este contexto, el portavoz comunitario ha enfatizado que es "responsabilidad" de la empresa organizar su producción y su calendario de entregas de forma que pueda distribuir a tiempo las dosis prometidas a los Estados miembros "sea cual sea su origen".



"No vamos a detallar aquí las peticiones específicas que hacemos. Es responsabilidad de la empresa organizarse para entregarnos las dosis acordadas sea cual sea el origen de esas dosis", ha añadido Mamer, que ha recordado que el contrato con el laboratorio prevé como "base" la entrega desde una de las cuatro plantas que la sociedad tiene en la UE.



ASTRAZENECA PIDE A BIDEN QUE DONE SUS DOSIS



AstraZeneca ha solicitado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que comparta las dosis del país norteamericano con la Unión Europea debido a que la vacuna aún no ha sido autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), según recoge la agencia estadounidense Bloomberg.



La compañía tiene previsto tener unos 30 millones de las 300 millones que apalabró Estados Unidos para el momento de su aprobación.



Este miércoles, Biden anunció la compra de 100 millones de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, lo que unido a los otros acuerdos con Pfizer y Moderna garantizaban holgadamente que el país tuviera suficientes dosis para todos sus adultos.



"Entendemos que otros Gobiernos pudieran haberse comunicado con el de Estados Unidos sobre la donación de vacunas de AstraZeneca, y le hemos solicitado a la Administración actual que considere detenidamente estas solicitudes", dijo la compañía en un comunicado recogido por dicha agencia.



Al ser preguntado en rueda de prensa por esta cuestión, el coordinador del equipo de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, ha señalado que en acaso de ser aprobada "el pequeño inventario" de dosis de AstraZeneca que tiene Estados Unidos se inyectará "tan pronto como sea posible" a los estadounidenses.