AMP.- Coronavirus.- Kenia prohíbe mítines y aglomeraciones y extiende el toque de queda otros 60 días por el coronavirus

El líder opositor Odinga da positivo por COVID-19 tras ingresar en un hospital con "fatiga"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha anunciado este viernes la prohibición de mítines y aglomeraciones en el país, además de la extensión del toque de queda nocturno otros 60 días más a causa del repunte de casos de coronavirus.



En un discurso, el mandatario ha indicado justo un año después de que el país registrara su primer caso de coronavirus que los mítines quedarán suspendidos durante un periodo de un mes.



Kenyatta, que ha lamentado el fuerte impacto económico de la pandemia, ha señalado que las proyecciones de los expertos indican que, no obstante, la economía keniana repuntará en 2021. Así, ha especificado que el Gobierno tiene previsto destinar 34.000 millones de chelines (260 millones de euros) a la compra de vacunas durante los próximos tres años.



Por otra parte, ha indicado que los funerales tendrán que realizarse en un periodo máximo de 72 horas desde el momento en que se certifique el fallecimiento y ha situado en el centenar el número de personas que podrá asistir a este tipo de ceremonias.



ODINGA DA POSITIVO POR CORONAVIRUS



El líder opositor de Kenia, Raila Odinga, ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus tras ingresar en un hospital con "fatiga" y en medio de las especulaciones en torno a su salud tras no acudir a varios actos oficiales durante los últimos días.



Odinga, de 76 años, ha dicho que se ha hecho "muchas" pruebas durante los últimos días y ha agregado que "un resultado importante" de las mismas es que está contagiado de la COVID-19, según ha recogido el diario keniano 'Standard'.



"Pese al hecho de que me siento fuerte y en buena forma tras unos pocos días en el hospital, he acordado con mis doctores quedarme en cuarentena", ha señalado. Su médico personal, Oluoch Olunya, ha resaltado que Odinga "está respondiendo bien al tratamiento".



El propio Olunya había señalado el miércoles que el líder opositor había ingresado en un hospital de la capital para realizarse pruebas rutinarias "tras sentir algo de fatiga". "Ha tenido una campaña rigurosa y necesitaba realizarse pruebas", zanjó.



Las autoridades kenianas han confirmado hasta la fecha 111.185 casos y 1.899 fallecidos por coronavirus, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).