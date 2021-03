Alonso correrá toda la temporada de la F1 con placas de titanio en la mandíbula

Por Alan Baldwin

12 mar (Reuters) - El bicampeón mundial de Fórmula Uno Fernando Alonso dijo el viernes que espera correr toda la temporada con placas de titanio en su mandíbula rota.

Sin embargo, el piloto español de 39 años afirmó a periodistas en las pruebas en Baréin que no espera tener ningún problema en la pista que marcará su retorno después de dos años.

"He entrenado tres o cuatro semanas normales y el lunes y martes acudí al simulador", afirmó cuando fue preguntado sobre las secuelas de un accidente que tuvo en febrero en Suiza cuando iba en bicicleta por una calle.

"Sólo me he perdido días de márketing y el día de grabación, que no es un problema", afirmó el piloto de la escudería Alpine, que no estuvo presente en el acto de presentación de su equipo. "Me siento bien. Me veo al cien por cien".

"Tengo dos placas de titanio en la mandíbula superior que se quitarán al final de la temporada. Así que todavía hay algo después de que termine el campeonato, pero esto no afectará a mi vida profesional. No espero ningún problema", agregó.

Alonso, que logró sus títulos con Renault en 2005 y 2006, compitió por última vez en Fórmula Uno con McLaren en 2018. En julio cumplirá 40 años, pero seguirá siendo más joven que Kimi Raikkonen, de Alfa Romeo.

Al ser preguntado por sus objetivos y sobre si aspira a volver a ganar carreras y títulos con un equipo que terminó quinto el año pasado, el también dos veces vencedor en las 24 Horas de Le Mans aseguró que aún tiene mucho que ofrecer.

"He vuelto porque sentía que estaba en mi mejor nivel en los últimos meses, que estaba pilotando mejor que nunca", dijo Alonso. "Tenía que tomar una decisión sobre el próximo reto y pensé que estando en mi mejor nivel, la F1 era el mejor sitio en el que estar".

"Me queda algo por hacer aquí. Para ganar carreras y campeonatos necesitas algo más que motivación; necesitas un paquete completo, suerte e inercia. Es lo que queremos conseguir en Alpine", agregó. (Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)