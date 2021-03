130-104. Leonard muestra liderazgo y Clippers rompen racha perdedora y ganan a Warriors

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Angeles (EE.UU.), 11 mar (EFE).- El alero All-Star Kawhi Leonard anotó 28 puntos como líder del ataque de Los Angeles Clippers, que se impusieron por 130-104 a los Warriors de Golden State, que sufrieron la cuarta derrota consecutiva, su peor racha de la temporada.

Los Clippers (25-14) con la ayuda de Leonard, que también aportó nueve rebotes defensivos, cuatro asistencias y recuperó tres balones, cortaron, además, una racha de tres derrotas seguidas.

El alero Paul George agregó 17 puntos y el pívot congoleño español Serge Ibaka se convirtió en el líder del juego interior del conjunto angelino, al conseguir un doble-doble de 16 tantos y 14 rebotes.

La aportación de Ibaka fue decisiva en la victoria de los Clippers, que comienzan la segunda mitad de la temporada con la victoria que tanto necesitaban.

Ibaka jugó 23 minutos y anotó 7 de 12 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos, con 1-1 desde la línea de personal.

Su dominio bajo los aros quedó demostrado al repartir ocho rebotes defensivos y otros seis ofensivos, mientras que dio una asistencia, perdió dos balones y cometió una falta personal.

George pasó al exbase canadiense Steve Nash en el puesto 25 de todos los tiempos con su triple número 1.686 en su carrera, logrado en el tercer cuarto.

El escolta Lou Williams volvió a ser el sexto jugador de los Clippers como mejor reserva que aportó 14 puntos y completó la lista de los cuatro mejores encestadores del equipo angelino que sigue tercero en la División Pacífico y cuarto en la Conferencia Oeste.

Los aleros, el canadiense Andrew Wiggins, y Kelly Oubre Jr. anotaron 15 puntos cada uno para los Warriors, que vieron cómo su estrella, el base Stephen Curry, no estuvo acertado.

Curry acabó el partido con 14 puntos al fallar 10 de los 16 tiros que hizo a canasta, incluidos 7 de 8 intentos de triples, y anotó 1 de 2 desde la línea de personal.

La pobre producción de Curry sorprendió de manera especial después de destacar en el Partido de las Estrellas, en el que fue uno de los destacados en la victoria del Team LeBron que se impuso por 170-150 al Team Durant, y además había ganado también el Concurso de Triples.

Los Clippers montaron un tercer cuarto dominante con una ventaja de 104-68 antes que llegasen los últimos 12 minutos del partido. Anotaron 45 puntos, incluidos siete triples.

El equipo angelino abrió con una racha de 13-3, en la que el alero francés Nicolas Batum y George hicieron triples consecutivos. Los Clippers cerraron con una secuencia de 29-13 que contó con 17 puntos combinados de Leonard y George.

Curry anotó siete puntos en el tercero, cuando los Warriors estaban limitados a 25 tantos, antes de quedarse fuera del cuarto periodo cuando ya no salió a la pista del Staples Center.

Los Clippers también dieron descanso a sus titulares durante los últimos 12 minutos.

Leonard anotó los últimos 14 puntos de los Clippers para finalizar el primer cuarto, mientras que Curry tuvo tres. No anotó su primera canasta hasta casi ocho minutos después de haberse iniciado el partido.

Los 45 puntos conseguidos por los Clippers en el tercer periodo fue la mejor marca de un cuarto desde que tuvieron 47, en el segundo contra los Knicks de Nueva York, el 5 de enero del 2020.

Mientras que los reservas de los Clippers superaron 58-46 a los del equipo de Golden State.