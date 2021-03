111-103. Jimmy Butler ayuda a los Heat a tener marca ganadora por primera vez y ganan a Magic

Kissimmee (United States), 06/09/2020.- Miami Heat forward Jimmy Butler (L) reacts with Miami Heat guard Goran Dragic of Slovenia (R) during the second half of the NBA basketball semifinal Eastern Conference playoff game four between the Milwaukee Bucks and the Miami Heat at the ESPN Wide World of Sports Complex in Kissimmee, Florida, USA, 06 September 2020. (Baloncesto, Eslovenia, Estados Unidos) EFE/EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Miami (EE.UU.), 11 mar (EFE).- El alero Jimmy Butler regresó en plenitud de forma del descanso del Partido de las Estrellas y con un doble-doble de 27 puntos y 11 asistencias lideró a los Heat de Miami a la victoria por 111-103 que consiguieron ante los Magic de Orlando, en el duelo de equipos del estado de la Florida.

La victoria permitió a los Heat ponerse con marca ganadora de 19-18 por primera vez en lo que va de temporada y salir de la lista de los cuatro equipos que todavía no lo habían conseguido en la Conferencia Este, donde ahora ya solo quedan Washington, Chicago y Detroit sin conseguirlo.

El pívot canadiense Kelly Olynyk también mantuvo su buen momento encestador y acabó con 20 tantos.

Mientras que el escolta Tyler Herro llegó a los 17, el base Kendrick Nunn anotó 13 puntos y el veterano esloveno Goran Dragic aportó 11, que también ayudaron a los Heat a alejarse en el marcador en los últimos seis minutos del partido.

El pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic, que el pasado domingo jugó su primer Partido de las Estrellas, acabó de nuevo como líder de los Magic al conseguir un doble-doble de 24 puntos y 17 rebotes, pero que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, la sexta consecutiva que sufrió el equipo de Orlando (13-24).

El alero Dwayne Bacon anotó un récord de temporada de 21 para Orlando y el base Michael Carter-Williams obtuvo 17 tantos con Orlando, que dominó en el juego bajo los aros con 57 rebotes por 44 de los Heat, pero no supo aprovechar esa ventaja.

Ambos equipos tuvieron bajas importantes en sus plantillas pues los Heat se quedaron sin el pívot titular Bam Adebayo (rodilla) y el escolta Avery Bradley (pantorrilla).

Mientras que los Magic no tuvieron a su mejor sexto jugador, el escolta-alero reserva Terrence Ross (rodilla), al alero francés Evan Fournier (ingle), al ala-pívot James Ennis (pantorrilla) y al base novato Cole Anthony (costilla).

El ala-pívot Aaron Gordon, quien no jugaba desde el 31 de enero debido a un esguince en el tobillo izquierdo, anotó nueve puntos con Orlando.

Gordon tuvo dos períodos de siete minutos para comenzar el primer y tercer cuarto y no jugó de otra manera debido a una restricción de minutos.

Ambos equipos llegaron empatados a 82 al cuarto periodo, y la ventaja de Miami era de apenas 93-92 cuando Bacon anotó un triple a mitad del período final.

Pero luego Orlando falló sus siguientes ocho tiros, Olynyk conectó un triple con 57.7 segundos por jugar para la primera ventaja de dos dígitos de la noche que dejó el parcial de 108-98, y el equipo de Miami pudo asegurar la victoria.

El alero KZ Okpala cometió tres faltas en los primeros 5:18 minutos del partido. La última vez que un jugador del Heat cometió tres faltas tan temprano fue el 4 de enero del 2016, cuando el pívot Chris Andersen tuvo tres en los primeros 4:40 contra los Pacers de Indiana.