Vicepresidente y expresidente de Honduras niegan acusaciones de narcotráfico

El actual vicepresidente de Honduras, Ricardo Álvarez, y el derrocado exgobernante Manuel Zelaya, negaron este jueves haber recibido dinero del narcotráfico, como aseguró un capo durante un juicio en Nueva York, donde también se ha acusado al actual mandatario, Juan Orlando Hernández.

El exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, Devis Leonel Rivera, aseguró que le había pagado un soborno de 250.000 dólares en 2012 a Hernández, cuando era candidato, a cambio de recibir protección y contratos para sus empresas.

El nombre del presidente ya había sido mencionado en los últimos días por testigos y por la Fiscalía, que lo considera un "co-conspirador" dentro de un "narco-Estado", unos cargos que él rechaza.

Rivera aseguró este jueves que también había hecho pagos al actual vicepresidente Álvarez y a dos expresidentes, Manuel Zelaya y Porfirio Lobo.

El excapo, un testigo cooperante en un juicio contra el supuesto narco Geovanny Fuentes que se inició el lunes en Manhattan, relató que pagó medio millón de dólares a Álvarez, exalcalde de Tegucigalpa, cuando éste era candidato a la presidencia de Honduras, en 2012.

Lo hizo, según él, a cambio de "protección" para él y su hermano Javier.

"Niego categóricamente cualquier vínculo o recepción de dinero de procedencia ilícita por parte de Devis Rivera o cualquier otra persona acusada de narcotráfico", dijo Álvarez en un comunicado.

"Manifiesto mi voluntad para aclarar cualquier tipo de señalamiento", subrayó.

Rivera afirmó, además, que Los Cachiros le pagaron en 2006 medio millón de dólares del narcotráfico al entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009) para "poner como ministro de Seguridad a un primo" suyo. Algo que finalmente no sucedió, según el excapo.

Zelaya dijo que esas "acusaciones infundadas no tienen ni pies ni cabeza".

"No sé de donde salen y si hoy los fiscales de Nueva York quieren que su servidor vaya, mañana mismo me monto en el avión y me voy (...) estoy a la orden", afirmó Zelaya en declaraciones a TV Globo de Tegucigalpa.

Por último, el exlíder de Los Cachiros aseguró que el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) les "dio varios contratos de carreteras" y que "así se lavaba el dinero del narcotráfico".

Lobo, que aún no se ha pronunciado sobre las recientes acusaciones, ya había sido mencionado en el juicio contra su hijo, Fabio, que fue sentenciado a 24 años de prisión por participar en tráfico de drogas.

En esa ocasión el expresidente fue a la fiscalía hondureña a ponerse a la orden para ser investigado e instó al presidente Hernández a renunciar para aclarar los señalamientos en su contra.

