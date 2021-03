Venezuela.- La alcaldesa de Bogotá dice que "una minoría" de los venezolanos en Colombia son "profundamente violentos"

06/03/2021 La alcaldesa de Bogotá, Claudia López POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



En otra ocasión propuso deportar "sin contemplaciones" a los migrantes que cometan delitos



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha asegurado este jueves que "una minoría" de los migrantes venezolanos en Colombia son "profundamente violentos", que "matan para robar".



Así se ha expresado durante un homenaje al agente de Policía Edwin Caro, asesinado el miércoles cuando paró a dos hombres sospechosos que circulaban en moto. Aunque no se ha confirmado la identidad de uno de ellos que también murió en el incidente, sí se conoce que el otro es un ciudadano venezolano de 28 años.



"Yo sí quiero hacer un llamamiento porque así como se les ofrece de todo a los venezolanos, que se les dé garantías a los colombianos", ha comenzado la alcaldesa de la capital colombiana su intervención, recogida por el diario 'El Tiempo'.



Tras pedir que no se genere "ningún acto de xenofobia" y señalar que "la mayoría de los venezolanos son gente humilde huyendo de una dictadura", ha indicado que "los hechos demuestran" que "una minoría de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar (...) son un factor de inseguridad en nuestra ciudad".



"No es la primera vez, desafortunadamente, y lo hemos denunciado (...) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos", ha añadido, especificando que "este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban". "Necesitamos garantías para los colombianos", ha insistido López, que ha afirmado que respeta "profundamente" las políticas del Gobierno colombiano, pero "los colombianos también necesitan garantías".



En otra ocasión, López mostró su preocupación por el supuesto aumento de la inseguridad en la capital colombiana y propuso deportar "sin contemplaciones" a los migrantes venezolanos que cometan delitos, para aceptar solo a quienes quieran "ganarse la vida decentemente". En aquella ocasión, se defendió de las críticas alegando que "pedir que se aplique la ley no es xenofobia".



Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre de 2020, había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de migrantes venezolanos.



Colombia acoge a más del 37 por ciento de los 4,6 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar su país.