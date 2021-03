Venezuela.- El PP rechaza el rescate de la "bolivariana" aerolínea Plus Ultra y ve "hipotecas" con Maduro

01/01/1970 Plus Ultra Líneas Aéreas celebra la ayuda de 53 millones aprobada por el Gobierno EUROPA ESPAÑA ECONOMIA PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS



El PP ha puesto en cuestión el rescate de la aerolínea "bolivariana" Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sospecha que detrás de esta operación puede haber "hipotecas" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"El Gobierno de Sánchez e Iglesias prefiere rescatar a una compañía bolivariana antes que a nuestros autónomos y pymes. Tendrá que explicar qué hipotecas mantiene con la dictadura venezolana", ha manifestado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press.



Y es que los 'populares' ponen en duda que esa compañía cumpla con las condiciones para ser considerada de interés estratégico y para justificar una aportación pública de 53 millones de euros.



Esta semana, el Gobierno ha autorizado en el Consejo de Ministros una ayuda desglosada en un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de otros 19 millones para esta aerolínea que opera vuelos de larga distancia con Latinoamérica. Esta empresa tendrá un plazo máximo de siete años para amortizar en su totalidad los préstamos recibidos.



EN PÉRDIDAS DESDE SU CREACIÓN.



Sin embargo, los 'populares' recelan de esta operación, y se preguntan "qué tiene de estratégico para la economía española" esta aerolínea "que opera menos de un 1% de las conexiones aéreas y en pérdidas desde su creación en 2011" para beneficiarse de este fondo de rescate, reservado a sociedades estratégicas afectadas por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.



Ante ello, su portavoz de Turismo, Agustín Almodóbar, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden "los criterios estrictos que ha primado el Gobierno" en esta operación, qué representa para el turismo esta aerolínea, cuál es su aportación al funcionamiento del turismo español y qué carácter estratégico presenta para el modelo turístico.



Y MIENTRAS, EL TURISMO SIGUE SIN AYUDAS DIRECTAS



Por otro lado, el diputado 'popular' ha censurado este rescate "mientras cientos de miles de autónomos y pymes españolas que llevan prácticamente un año sin poder registrar actividad ni generar ingresos no estén recibiendo ayudas directas por parte del Gobierno".



"Por el camino se han quedado mas 100.000 empresas turísticas que no volverán a abrir. Desde el PP llevamos presentados un total de 18 planes específicos de apoyo al turismo español, a todos sus subsectores, con más de 200 medidas concretas, todas votadas en contra", ha lamentado Almodóbar.