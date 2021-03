Una obra de arte tecnológica de 70 millones y otros seis clics tecnológicos

Fotografía de archivo fechada el 28 de enero de 2021 que muestra a personas mientras visitan una tienda de Samsung en Seúl (Corea del Sur). EFE/EPA/JEON HEON-KYUN/Archivo

Bogotá, 11 mar (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Arte más tecnología, igual a 69 millones de razones para un récord

Dicen que el arte imita a la vida. Por eso, aunque sorprenda, no es extraño que alguien pague casi 70 millones de dólares por una obra de arte íntegramente digital: un archivo JPG creado por el artista Beeple, lo que conosolida a los denominados NFT (Non-Fungible Token o token criptográfico) como una nueva forma de arte original y exclusivamente binaria.

"Everydays: The First 5000 Days", un "collage" de creaciones digitales diarias de Beeple desde sus comienzos, fue subastada en Christie's de Nueva York por 69,3 millones y situó a su creador, hasta hace poco solo conocido en foros de criptoarte y entre los aficionados de la contracultura de internet, entre los artistas vivos más cotizados, a la altura de David Hockney y Jeff Koons.

2. Galaxy Awesome Unpacked

La marca coreana Samsung sorprendió esta semana a las redacciones tecnológicas del mundo al enviar una invitación para el evento Galaxy Awesome Unpacked, que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo y se transmitirá por su canal oficial en YouTube.

En el evento se espera que se haga la presentación de los tan esperados modelos de smartphone A52 y A72, que se ofrecerán a precios más bajos que los de la serie Galaxy S21 y ya son compatibles para trabajar en redes 5G.

3. Una nueva MatePad de Huawei

La conectividad WiFi 6 y la incorporación del chipset Kirin 820 son algunas de las novedades de la nueva tableta de Huawei, la MatePad 10.4 New Edition, lanzada esta semana al mercado.

Este nuevo producto del fabricante chino, que tiene una pantalla de 10,4 pulgadas con resolución 2K, viene con una memoria RAM de 4GB y un almacenamiento variable entre los 64 y los 128 GB.

4. Tesla se dispara en bolsa

Elon Musk tendrá una buena razón para celebrar esta semana ya que uno de sus “niños mimados”, Tesla, llegó a dispararse el martes pasado un 20 % en la Bolsa de Nueva York, casi borrando las pérdidas que había acumulado en la última semana.

Al cierre en Wall Street, el fabricante de automóviles eléctricos subió un 19,64 % y se situó en 673,58 dólares por acción, impulsado por unos buenos datos de ventas en China y por la relajación en el mercado de deuda pública.

5. ¿Por qué Mario fue furor en las redes esta semana?

Mario, el fontanero más famoso en la historia de los videojuegos, tuvo su “cuarto de hora” el miércoles por el simple hecho de que su nombre parece contener la fecha (MAR10) y en Twitter se viralizó la etiqueta #Mar10Day.

Esta circunstancia fue aprovechada por su “padre”, Nintendo, para lanzar a la venta de ítems coleccionables de Mario como ediciones especiales de los cartuchos Super Mario Bros., Super Mario Bros. III (considerado por muchos como el mejor título de toda la saga), Super Mario 3D World y prendas de vestir alusivas.

6. Una buena hora bursátil para el “gaming”

La plataforma de entretenimiento online Roblox cerró el miércoles pasado su jornada de debut en Wall Street con una subida del 54,4 % sobre su precio de referencia y logró una capitalización de mercado de 45.000 millones de dólares.

Roblox, que funciona como una especie de Netflix para videojuegos, ofrece contenidos para audiencias menores de 18 años y su popularidad ha sido impulsada por una comunidad de usuarios y desarrolladores que se cuenta por decenas de millones.

7. Coupang protagoniza el mayor debut bursátil del año en EE.UU.

El gigante surcoreano del comercio electrónico Coupang protagonizó este jueves el mayor debut bursátil desde que comenzó el año en la Bolsa de Nueva York, haciéndose con una valoración en torno a 100.000 millones de dólares tras su salida al mercado.

Coupang, conocido como el "Amazon coreano", entró en la bolsa estadounidense con un precio de salida de 35 dólares y empezó a cotizar a 63,50 dólares la acción, logrando una subida de más del 80 % y una capitalización cercana a 108.000 millones, aunque después se moderó.