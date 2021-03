Un equipo boliviano jugó con juveniles y dejó a sus titulares en la calle

El Aurora dejó a su equipo titular en la calle y puso en cancha un plantel juvenil para enfrentar este jueves al Royal Pari. En la imagen el registro de otra de las actuaciones del club boliviano de fútbol Aurora de Cochabamba. EFE/Juan Torrejón/Archivo

La Paz, 11 mar (EFE).- El Aurora, de Cochabamba, dejó a su equipo titular en la calle y puso en cancha un plantel juvenil para enfrentar este jueves al Royal Pari, de Santa Cruz, y así cambiar el rumbo a una serie de duelos suspendidos en la liga de Bolivia por una huelga de futbolistas.

El duelo que terminó 0-8 a favor del Royal Pari fue llamativo no por lo abultado del resultado sino por el antecedente que obligó al equipo cruceño a disputar el juego a pesar de que sus jugadores manifestaron el apoyo al paro y pensaban retirarse.

TITULARES EN LA CALLE

"Las puertas estaban cerradas no nos han permitido el ingreso", dijo resignado a los medios Iván Huayhuata del primer equipo del Aurora junto a sus compañeros fuera del estadio Félix Capriles mientras dentro hacían el calentamiento los juveniles por decisión de los dirigentes.

El Aurora juvenil esperó al Royal Pari en cancha en medio de los silbidos y protestas de los pocos presentes en el estadio por la pandemia y sabiendo que si el rival se retiraba corría el riesgo de la expulsión de la División Profesional del país, como dictan los reglamentos en el país.

A los dirigidos por el argentino Cristhian Díaz no les quedó más que aceptar jugar, sin embargo, tras el pitido inicial del juez los once en cancha se sentaron en el piso por varios segundos en señal de protesta, mientras que los jugadores del Aurora daban unos cuantos toques al balón.

El árbitro advirtió aquello y paró el juego por unos segundos hasta que los futbolistas del Royal Pari se pusieron de pie y afrontaron el duelo.

"El compromiso que demostraron estas instituciones, para el desarrollo y crecimiento del fútbol boliviano, quedó plasmado en este gran esfuerzo que garantizó, para alegría de todos los hinchas, que el fútbol profesional se siga jugando", destacó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en un comunicado.

UNA RUNIÓN DE EMERGENCIA

La FBF convocó para este viernes por la mañana a los presidentes de los dieciséis equipos y a los capitanes de los equipos a una reunión para hallar soluciones al paro que ha impedido que al menos cuatro partidos de la primera jornada se suspendan.

La reunión no incluye a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) entidad que representa a los futbolistas y que reclama por los salarios adeudados a varios jugadores, la eliminación de un tribunal de apelaciones y la intención de conformar una otra asociación de jugadores, entrenadores y árbitros.

El conflicto ha causado la suspensión de los partidos entre Real Santa Cruz-Wilstermann y Blooming-Guabirá el pasado martes.

También el miércoles se suspendieron los duelos entre el San José con el Municipal Vinto y el del Independiente ante el Oriente Petrolero, en los que hubo acaloradas discusiones entre dirigentes y entrenadores contra futbolistas que supuestamente dieron su palabra de jugar.

Los únicos partidos que se jugaron fueron con los equipos juveniles de Nacional Potosí y The Strongest del martes pasado y Aurora ante Royal Pari esta jornada.

Mientras que queda pendiente el duelo entre el debutante Real Tomayapo ante el campeón Always Ready.

Los dirigentes del Always Ready han anunciado que aplicarán sanciones en caso de que su futbolistas decidan no jugar el partido, aunque se comprometieron que lo harían.