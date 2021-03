UE.- El BCE se reúne este jueves con el mercado fijo en la inflación y las nuevas perspectivas económicas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebrará este jueves su reunión ordinaria de política monetaria y aunque, según el consenso de los expertos consultados por Europa Press, no está previsto que se adopte ninguna medida, el mercado se fijará con atención en lo que la entidad tenga que decir sobre el alza de la inflación o en sus nuevas perspectivas económicas.



"Los mercados buscan diseccionar si el BCE cumplirá o no con su promesa de una política monetaria holgada a futuro", ha indicado la analista de Monex Europe, Olivia Álvarez. También ha afirmado que el banco central debería subrayar que las perspectivas de inflación a corto plazo están sujetas a unos efectos de volatilidad más elevados.



Álvarez ha explicado que los rendimientos de los bonos soberanos de la zona euro han sufrido el efecto de arrastre de sus homólogos estadounidenses, por lo que "ya han captado la atención" de los banqueros centrales del BCE.



Con respecto al margen de maniobra de la entidad con sede en Fráncfort, los expertos difieren. Para el economista jefe de Julius Baer, David Kohl, contrarrestar el alza en los rendimientos "será difícil", ya que está provocado por "tendencias globales".



De su lado, el gestor de renta fija de A&G Banca Privada, Germán García-Mellado, estima que las variaciones en el programa de compra de bonos podría ser el instrumento que elija el BCE para afrontar este incremento en los rendimientos. "Este parece ser el instrumento que podría ser utilizado en primera instancia, debido a la flexibilidad con que fue concebido el PEPP, que permite desviarse de los objetivos iniciales", ha indicado.



En todo caso, la mayoría de analistas no esperan que el BCE adopte medidas en su comunicado de política monetaria, sino que Lagarde utilice un tono especialmente acomodaticio durante la rueda de prensa posterior a la reunión.



"El BCE está en piloto automático y considera que la configuración actual de las herramientas de política monetaria ofrece suficiente apoyo y flexibilidad", ha valorado el gestor de cartera senior para Europa de Pimco Konstantin Veit.



Aunque desde el punto de vista financiero, los rendimientos acapararán toda la atención, desde el lado macroeconómico el BCE también dará que hablar a los analistas y participantes del mercado. El organismo tiene previsto presentar sus perspectivas económicas trimestrales, en las que se espera una revisión al alza por el optimismo de la vacunación.



"Se mantendrá la previsión para la inflación, debido al panorama del mercado laboral europeo, donde la pérdida de empleos de baja cualificación es superior al ritmo de creación de puestos de trabajo más cualificados", ha asegurado el director de crédito de Vontobel AM, Mondher Bettaieb-Loriot.