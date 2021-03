Salud.-Altas tasas de depresión, ansiedad y estrés postraumático en todo el mundo en trabajadores de la salud en la pandemia

06/11/2020 Un médico entra en una de las habitaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, integrado en la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Catalunya, en Barcelona, Catalunya (España), a 6 de noviembre de 2020. Ahora que la región pasa por la segunda ola de la pandemia, la Consellería de Sanidad de Catalunya confirma que a día de hoy la red de unidades de cuidados intensivos (UCI) del sistema está al 87% de su capacidad y Catalunya ha registrado 290.244 casos confirmados acumulados de coronavirus. SALUD David Zorrakino - Europa Press



Una nueva revisión sistemática de 65 estudios de todo el mundo con datos de 97.333 trabajadores de la salud ha comprobado que 1 de cada 5 ha experimentado depresión, ansiedad y / o trastorno de estrés postraumático durante la actual pandemia de COVID-19, según publican su autores, Yufei Li, Nathaniel Scherer y sus colegas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en la revista de acceso abierto 'PLOS ONE'.



La pandemia ha planteado desafíos importantes para los trabajadores de la salud, y muchos temen por su propia seguridad mientras enfrentan una gran carga de trabajo y un apoyo psicológico limitado.



Los análisis previos de datos de múltiples estudios han revelado altas tasas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático entre los trabajadores de la salud durante la pandemia. Sin embargo, esas revisiones no abordaron adecuadamente los numerosos estudios relevantes realizados en China, donde ocurrió el primer brote de COVID-19.



Para abordar esa brecha, Li, Scherer y sus colegas llevaron a cabo una búsqueda sistemática de estudios en inglés y chino que se llevaron a cabo desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2020 y abordaron la prevalencia de trastornos mentales en los trabajadores de la salud. Identificaron 65 estudios adecuados de 21 países, en los que participaron un total de 97.333 trabajadores de la salud.



Al agrupar y analizar estadísticamente los datos de los 65 estudios, los investigadores estimaron que el 21,7 por ciento de los trabajadores de la salud que participaron en los estudios habían experimentado depresión durante la pandemia, el 22,1 por ciento de ansiedad y el 21,5 por ciento de trastorno de estrés postraumático. Los estudios realizados en Oriente Medio mostraron las tasas combinadas más altas de depresión (34,6 por ciento) y ansiedad (28,9 por ciento).



Estos hallazgos sugieren que la pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente la salud mental de los trabajadores de la salud. A modo de comparación, la Organización Mundial de la Salud estima que el 4,4 por ciento de toda la población mundial experimenta depresión y el 3,6 por ciento padece trastornos de ansiedad, incluido el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, esas estimaciones se determinaron a través de diferentes métodos y antes de la pandemia.



No obstante, señalan los autores, los nuevos hallazgos podrían ayudar a informar las políticas e iniciativas para brindar el apoyo psicológico que se necesita con urgencia a los trabajadores de la salud.



Los autores añaden que "esta revisión sistemática y metanálisis proporciona, hasta la fecha, la síntesis más completa de la prevalencia de depresión, ansiedad y TEPT entre los trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19, con la inclusión única de publicaciones tanto en inglés como en chino".