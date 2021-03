Ruanda.- Un tribunal de Ruanda rechaza la apelación del héroe de 'Hotel Ruanda' por su supuesto secuestro en Dubái

18/09/2020 Paul Rusesabagina POLITICA AFRICA RUANDA INTERNACIONAL NICOLAS MAETERLINCK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Ruanda ha rechazado la apelación presentada por Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', contra la legalidad de su arresto y ha dado carpetazo a sus denuncias sobre un secuestro.



El tribunal ha recordado que Rusesabagina ha indicado en varias ocasiones desde su detención que fue engañado para su traslado a Ruanda, por lo que ha rechazado que se tratara de un secuestro, según ha recogido el diario ruandés 'The New Times'.



Rusesabagina denunció la semana pasada ante el tribunal que fue secuestrado por las autoridades ruandesas en la ciudad emiratí de Dubái y reclamó que los procedimientos fueran anulados y se procediera a su liberación, argumentos a los que se opuso la Fiscalía.



Así, la Fiscalía sostuvo que Emiratos Árabes Unidos (EAU) habría denunciado a Ruanda por una interferencia en su soberanía, lo que no ha tenido lugar, motivo por el que justificó que su detención en Ruanda a su llegada de Dubái fue legal.



El fallo llega cerca de dos semanas después de que el Tribunal Supremo de Ruanda rechazara la petición de Rusesabagina para trasladar el caso por terrorismo contra él a Bélgica, después de que el acusado afirmara que renunció a su ciudadanía. El tribunal dijo que no lo hizo a través de los canales legales y que no consta oficialmente.



Rusesabagina defendió durante la apertura del juicio contra él por presunta pertenencia al Frente de Liberación Nacional (FLN) que el tribunal no tiene autoridad para juzgarle debido a que es ciudadano belga. "No soy ruandés, soy un rehén belga. Fui secuestrado y ahora estoy siendo retenido", manifestó.



El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.