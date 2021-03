20/12/2017 Paz Padilla da positivo en Coronavirus. MADRID, 11 (CHANCE) Según ha publicado la revista ¡HOLA! Paz Padilla ha dado positivo en Coronavirus después de presentar en el día de ayer 'Sálvame Diario'. Una noticia que nos ha impactado porque sabemos de la precaución que está teniendo la actriz desde que el virus se apropió de nuestra libertad, pero que nos ha tranquilizado saber que se encuentra en buen estado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Según ha publicado la revista ¡HOLA! Paz Padilla ha dado positivo en Coronavirus después de presentar en el día de ayer 'Sálvame Diario'. Una noticia que nos ha impactado porque sabemos de la precaución que está teniendo la actriz desde que el virus se apropió de nuestra libertad, pero que nos ha tranquilizado saber que se encuentra en buen estado.



La humorista se ha tenido que hacer dos pruebas para asegurarse de que se había contagiado, así lo cuenta la revista ¡HOLA! Una noticia que nos ha apenado bastante porque la humorista siempre se ha mostrado delante de las cámaras con todas las medidas de seguridad pertinentes.



De esta manera, la presentadora de televisión tendrá que guardar cuarentena durante 15 días. Una mujer que ha estado al pie del cañón durante todos los meses de pandemia, en los que también cuidaba de su marido, y que ha hecho muchos alegatos para que las personas se cuidaran lo máximo posible y no se contagiaran.



Anna Ferrer, su hija, es su principal apoyo y estamos seguros de que va a ser la persona que se encargue de que no le falte de nada a su madre en estos días en los que deberá guardar la cuarentena y estará en casa aprovechando para entretenerse con cualquier actividad, ya que sabemos que no puede estar quieta. ¡Mucho ánimo Paz!