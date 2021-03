Paula Echevarría, piernas al aire, adelanta la primavera con un look ideal

MADRID, 11 (CHANCE)



En la recta final de su segundo embarazo y deseando verle la carita a su pequeño Miguel - momento para el que, en teoría queda un mes - Paula Echevarría continúa de lo más activa y, pese a su abultadísima barriguita, sigue inmersa en una rutina centrada en su familia, su cuidado personal y en sus seguidoras, a las que día a día nos regala looks ideales y muy fáciles de imitar, ya que además de aptos para todo tipo de siluetas, se tratan de verdaderos chollos low cost.



Así, si en las últimas semanas la asturiana se ha convertido en la embajadora perfecta de firmas asequibles como H&M, Primark o Mango - presumiendo de su silueta premamá con outfits tan cómodos como versátiles - este jueves Paula ha decidido regalarnos un look romántico con el que, además de mostrar cómo crece día a día su barriguita, ha adelantado la primavera presumiendo de "piernitas al aire", como ella misma ha publicado en su cuenta de Instagram.



Desterrando las medias de su armario - pese a que todavía hace frío en la capital - Paula nos ha enamorado con un mini vestido estampado de la firma española Maggie Sweet que ha combinado con unos cómodos botins planos de ante marrón y un bolso de piel marrón de Ralph Lauren.



¿Lo mejor del look? ¡El precio de su prenda estrella! Y es que el vestido, en favorecedores tonos tierra y válido para cualquier tipo de siluetas - ya que no es premamá - está de rebajas en la web de la firma. Cuesta sólo 22,49 euros y, por el momento, ¡está disponible en todas las tallas!