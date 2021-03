05/12/2020 Pablo López en los 40 Music awards 2020 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



En el mes de diciembre del año pasado, salía a la luz el último trabajo de Pablo López y lo cierto es que nos quedábamos de piedra al conocer el contenido de estas canciones que nos han penetrado el alma y con las que ha demostrado nuevamente que es un artista como la copa de un pino.



Este último trabajo recibía el nombre de 'UNIKORNIO: Once millones de versos después de ti', el resurgir de las cenizas, un viaje al encuentro de una luz que siempre estuvo ahí. La nueva obra maestra del malagueño es el nuevo y cuarto álbum de su carrera y está concebido como si fuera un guión de una película que consta de dos partes. La primera MAYDAY (código de emergencia) y la segunda STAY ("me quedo"). Coincidiendo con el lanzamiento del disco, el mismo día del lanzamiento se estrenó también el videoclip, dirigido por Instinto Films, de "La Niña de la Linterna", la canción que guía la luz de este disco.



Consiguiendo un éxito bestial y siendo uno de los cantantes más demandados por los españoles, Pablo López cumple 37 años por todo lo alto y es que aunque no pueda celebrarlo como solo él sabe, con una fiestas de esas en las que la música no falta, estamos seguros de que ya queda muy poquito para poder hacerlo de esta manera que tanto anhelamos.