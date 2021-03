Nuevo control para filtrar contenido de YouTube a adolescentes

ILUSTRACIÓN - Google ofrece un filtro de contenidos en tres niveles para que los niños y adolescentes accedan solamente a los contenidos adecuados a su edad. Foto: Mascha Brichta/dpa

En Youtube se puede descubrir mucho material interesante y divertido, como también informativo y educativo. Pero también hay contenido que no es apto para adolescentes y próximamente los padres podrán filtrar de forma activa estos vídeos. Google ofrece ahora la posibilidad de convertir YouTube en un sitio más seguro para niños mayores de nueve años y adolescentes. En el futuro, los padres podrán utilizar un filtro de contenidos que se puede configurar en tres niveles. Cuando el filtro está activado, no se mostrará a los jóvenes contenido que no sea apropiado para su edad. La primera categoría, denominada "Explorar", está dirigida a niños mayores de nueve años, quienes ya están grandes para consumir la oferta infantil de YouTube Kids. La segunda categoría, "Explorar más", abarca contenidos apropiados a partir de los 13 años y la tercera, "La mayor parte de YouTube", destinada a los adolescentes, cubre casi todos los vídeos de la plataforma, con excepción de aquellos con restricción de edad. Para poder activar estos filtros, la cuenta de Google del menor debe estar vinculada al control parental de Google Family Link, que tiene su propia aplicación. dpa