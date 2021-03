Navas, el salvador del PSG frente al Barça para la prensa francesa

Paris (France), 10/03/2021.- Barcelona's Lionel Messi (L) EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 11 mar (EFE).- El portero Keylor Navas fue, para la prensa francesa, el gran salvador del París Saint Germain (PSG) en el partido de anoche frente al Barcelona en el que, con un empate 1-1 y gracias a la ventaja en la ida, pudo calificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

L'Équipe lo deja bien claro este jueves en su portada, en la que aparece la imagen del guardameta costarricense y un título a toda página: "El Mesías es Navas".

El diario deportivo explica que el PSG, que se vio repetidamente en posición delicada ante el Barça, "se clasificó para los cuartos de final gracias en particular a las numerosas paradas de su portero, que detuvo sobre todo un penalti de Messi".

En páginas interiores, de nuevo el guardameta es el protagonista de un artículo de homenaje titulado "Gracias Navas", en español, en el que se destaca su prestación "enorme" con nueve paradas y, sobre todo, la del penalti de Messi.

Por eso no extraña que sea quien, con un 7 sobre 10, obtiene la mayor calificación de todos los jugadores del PSG, que globalmente se quedan con un 4,9, por debajo del aprobado. Es decir, por debajo de los 5,5 puntos que el periódico otorga al Barça.

En cualquier caso, para L'Équipe lo conseguido ayer por el club francés, además de la clasificación para los cuartos de final "es una revancha sobre el Barcelona", "una bofetada que ha devuelto y una promesa que ha enviado".

En su página internet, la cadena RMC Sport titula: "París desestabilizado, pero París calificado para los cuartos gracias a Navas".

Reconoce que el PSG "sufrió mucho, pero pudo contar con un enorme Keylor Navas para impedir a Lionel Messi invertir la situación".

Según su análisis, "en ciertos momentos, el espectro de la remontada incluso resurgió" y la realidad es que, en contra de lo que había esperado el entrenador, Mauricio Pochettino, su equipo no estuvo al mismo nivel que en el partido de ida en el Camp Nou.

"Mucho más ofensivo y agresivo con la apuesta táctica de Ronald Koeman -cuenta-, el Barça de entrada tomó el control del partido. El césped de París se convirtió en su jardín, con más del 70 % de posesión del balón y seis disparos en un cuarto de hora".

El diario popular "Le Parisien" concluye en la misma línea que los anteriores que el PSG se vio desestabilizado, pero se clasificó, "gracias en particular a un penalti parado por Navas".

"Si el PSG está en cuartos de final de la Liga de Campeones, se lo debe a su guardameta costarricense de 34 años" que "fue uno de los pocos, con Marquinhos y Kimpembe en mantenerse fiel al puesto", afirma Le Parisien. EFE

ac/ea