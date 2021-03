Ministra alude a riesgos nucleares tras el apagón atómico en 2022 en Alemania

EFE/EPA/Maja Hitij/Archivo

Berlín, 11 mar (EFE).- La ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulze, dijo hoy que el trabajo del gobierno para minimizar los riesgos de la energía atómica "no habrá concluido" el año que viene con el apagón nuclear en Alemania y llamó a una mayor cooperación con otros estados y a avanzar en el desarrollo de las renovables.

"Con la desconexión de la red de la última central nuclear alemana alcanzaremos el año que viene una meta histórica. Habremos logrado con ello resolver un gran conflicto social y reducir notablemente y de manera gradual los riesgos de la energía atómica en Alemania", dijo la ministra en un comunicado.

Agregó, no obstante, que restan riesgos nucleares que "exigen pasos consecuentes adicionales" tanto en Alemania como en Europa y a nivel global, por lo que expuso un plan de doce puntos para la culminación del apagón atómico, coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe de la central japonesa de Fukushima.

Según Schulze, el apagón nuclear debería incluir asimismo el cierre de la fábrica de enriquecimiento de uranio de Gronau y la planta de elementos combustibles de Lingen, una propuesta -agregó- que en esta legislatura no obtuvo el apoyo necesario del gobierno.

"Nuestro apagón nuclear no es compatible con la producción de combustible y elementos combustibles para plantar nucleares en el exteriores", afirmó y urgió a aprobar el cierre de estas plantas.

La ministra expresó asimismo su preocupación por la obsolescencia de las centrales nucleares europeas y aunque dijo respetar "el principio de la soberanía energética nacional", se pronunció en nombre del gobierno en contra de la prolongación de su vida útil.

A nivel global, Schulze señaló que tras la desconexión de su última central nuclear, Alemania seguirá defendiendo estándares máximos de seguridad así como la existencia de una responsabilidad ilimitada por parte de los operadores.

La coalición de gobierno de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller, Angela Merkel, y los liberales del FDP, decidió en 2011 tras la catástrofe nuclear de Fukushima dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida útil de las centrales atómicas aprobado apenas seis meses antes.

El gobierno estableció por ley un calendario de cierres gradual de las entonces 17 centrales nucleares todavía en funcionamiento, los últimos a más tardar en 2022.