Los Ángeles (EE.UU.), 10 mar (EFE).- Michael B. Jordan debutará como director con la tercera película de "Creed", la saga que devolvió al ring y a la pantalla grande las legendarias historias de boxeo de "Rocky".

"Dirigir siempre había sido una aspiración, pero el momento tenía que ser el correcto", dijo hoy Jordan en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

"'Creed III' es ese momento: un instante en mi vida en el que he crecido más seguro de quien soy, conservando la voluntad de mi propia historia, madurando personalmente, creciendo profesionalmente, y aprendiendo de grandes como Ryan Coogler, Denzel Washington más recientemente, y otros directores del máximo nivel que respeto", añadió.

El debut tras las cámaras de Jordan con la tercera película de "Creed" se había rumoreado durante bastante tiempo en Hollywood, pero no se confirmó oficialmente hasta hoy.

"Esta saga y en particular los temas de 'Creed III' son profundamente personales para mí. Tengo ganas de compartir el siguiente capítulo de la historia de Adonis Creed con la genial responsabilidad de ser su director", apuntó.

Como en "Creed" (2015) y "Creed II" (2018), Jordan será el protagonista de "Creed III" y se espera que esté acompañado de nuevo por Tessa Thompson y Phylicia Rashad.

Por ahora no está confirmado que Sylvester Stallone vaya a aparecer en esta nueva cinta.

Con la dirección de Ryan Coogler, "Creed" fue un éxito de crítica y público: recaudó 173 millones de dólares en todo el mundo (a partir de entre 35 y 40 millones de presupuesto) y acumuló un 95 % de reseñas positivas en el agregador de críticas Rotten Tomatoes.

La segunda entrega, que fue dirigida por Steven Caple Jr., siguió un camino similar y obtuvo 214 millones de dólares.

Jordan se dio a conocer con la serie "Friday Night Lights" y su primer gran papel en el cine lo tuvo con "Fruitvale Station" (2013) a las órdenes de Ryan Coogler.

Este director se convirtió en uno de sus más fieles aliados en Hollywood ya que no solo le reclutó para "Creed" sino que le convirtió en una gran estrella mundial con "Black Panther" (2018).

De cara al futuro más inminente, Jordan tiene previsto estrenar el 30 de abril en Amazon la película "Without Remorse" inspirada en la novela homónima de Tom Clancy.